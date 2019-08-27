Мы продолжаем делиться полезными советами о путешествиях. С их помощью вы сможете сделать свою поездку более насыщенной и интересной, а также не стать жертвой воришек.
Читайте начало: Лайфхаки для путешественников
1. Будьте осторожны со своими данными
Не стоит оставлять свои полные контактные данные на сайтах по бронированию билетов. Во-первых, частенько там собираются базы, которые потом используются не по назначению. Во-вторых, если сайт замечает, что вы часто приобретаете билеты, он может поставить вам более высокую цену.
2. Как поменять деньги на монетки
Частенько бывает так, что в путешествии вам нужны очень мелкие деньги, а у вас с собой только крупные купюры. Действовать нужно так: найдите кофейный автомат, вставьте в него купюру и нажмите отмену покупки. Деньги будут возвращены вам обратно, и обычно они выдаются уже в виде монеток.
3. Хитрим при бронировании отеля
Если вы путешествуете в паре, то при выборе номера указывайте на то, что вы едете в свадебное путешествие. Часто для молодоженов предоставляются приятные скидки, подарки и бонусы. Такая маленькая хитрость принесет вам дополнительных эмоций во время заезда в отель.
Читайте также: Что такое гостевой дом и в чем его отличия от гостиницы
4. Когда посещать достопримечательности?
Лучше всего это делать во второй половине дня. Обычно по утрам на самые знаковые места приезжают большие группы туристов, поэтому в это время вы просто не пройдете сквозь большие толпы.
5. Разучите основные фразы
Местным жителям всегда приятно услышать несколько фраз на их родном языке от туристов. Разучите самые основные выражения: "спасибо", "здравствуйте", "да", "нет", "как дела", "хорошо". Вы увидите, с каким теплом реагируют местные жители на такой знак уважения к их стране и языку.
6. Собственные экскурсии
Чтобы не покупать экскурсовода и гида на время посещения разнообразных музеев, выставок и галерей, лучше заранее скачать на телефон аудиоинформацию об этих местах. Так вы здорово сэкономите.
Читайте также: Пять причин для того, чтобы отправиться в путешествие
7. Такси
Лучше заказывать такси заранее онлайн. Так получится гораздо выгоднее, нежели брать такси прямо в городе. Вы сможете сэкономить до 30 процентов стоимости, если позаботитесь о своих передвижениях еще дома.
8. Велосипеды
Этот вид транспорта выйдет самым бюджетным для путешественников. Мало того, что вы сэкономите (в Европе велосипеды даются в прокат за очень небольшие суммы), так еще и позанимаетесь спортом на свежем воздухе и посмотрите на город с водительского сиденья.
9. Не ходите в кафе в центре
Обычно рядом со всеми достопримечательностями находятся очень дорогие кафе и рестораны. Лучше избегайте подобные заведения и выбирайте местечки, которые расположены где-нибудь в закоулках — там, где предпочитают принимать пищу местные.
Читайте также: Достоинства и недостатки путешествий на автомобиле
Фото превью: ef.ru/
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.