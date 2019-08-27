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Автор Арина Панфилова

Лайфхаки для удачной поездки

Путешествия » Туризм print

Мы продолжаем делиться полезными советами о путешествиях. С их помощью вы сможете сделать свою поездку более насыщенной и интересной, а также не стать жертвой воришек.

Читайте начало: Лайфхаки для путешественников

1. Будьте осторожны со своими данными

Не стоит оставлять свои полные контактные данные на сайтах по бронированию билетов. Во-первых, частенько там собираются базы, которые потом используются не по назначению. Во-вторых, если сайт замечает, что вы часто приобретаете билеты, он может поставить вам более высокую цену.

2. Как поменять деньги на монетки

Частенько бывает так, что в путешествии вам нужны очень мелкие деньги, а у вас с собой только крупные купюры. Действовать нужно так: найдите кофейный автомат, вставьте в него купюру и нажмите отмену покупки. Деньги будут возвращены вам обратно, и обычно они выдаются уже в виде монеток.

3. Хитрим при бронировании отеля

Если вы путешествуете в паре, то при выборе номера указывайте на то, что вы едете в свадебное путешествие. Часто для молодоженов предоставляются приятные скидки, подарки и бонусы. Такая маленькая хитрость принесет вам дополнительных эмоций во время заезда в отель.

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4. Когда посещать достопримечательности?

Лучше всего это делать во второй половине дня. Обычно по утрам на самые знаковые места приезжают большие группы туристов, поэтому в это время вы просто не пройдете сквозь большие толпы.

5. Разучите основные фразы

Местным жителям всегда приятно услышать несколько фраз на их родном языке от туристов. Разучите самые основные выражения: "спасибо", "здравствуйте", "да", "нет", "как дела", "хорошо". Вы увидите, с каким теплом реагируют местные жители на такой знак уважения к их стране и языку.

6. Собственные экскурсии

Чтобы не покупать экскурсовода и гида на время посещения разнообразных музеев, выставок и галерей, лучше заранее скачать на телефон аудиоинформацию об этих местах. Так вы здорово сэкономите.

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7. Такси

Лучше заказывать такси заранее онлайн. Так получится гораздо выгоднее, нежели брать такси прямо в городе. Вы сможете сэкономить до 30 процентов стоимости, если позаботитесь о своих передвижениях еще дома.

8. Велосипеды

Этот вид транспорта выйдет самым бюджетным для путешественников. Мало того, что вы сэкономите (в Европе велосипеды даются в прокат за очень небольшие суммы), так еще и позанимаетесь спортом на свежем воздухе и посмотрите на город с водительского сиденья.

9. Не ходите в кафе в центре

Обычно рядом со всеми достопримечательностями находятся очень дорогие кафе и рестораны. Лучше избегайте подобные заведения и выбирайте местечки, которые расположены где-нибудь в закоулках — там, где предпочитают принимать пищу местные.

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Фото превью: ef.ru/

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