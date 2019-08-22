Лайфхаки для путешественников

Путешествовать стоит с умом. Если вы еще не являетесь опытным туристом, эти советы могут кардинально изменить вашу поездку в лучшую сторону. С их помощью вы избежите всех неприятных ситуаций, а также поднимите уровень комфорта вашего путешествия. Итак, мы собрали несколько лайфхаков для всех путешественников.

1. Составьте список вещей, которые вы берете с собой в путешествие

Часто случается так, что только взглянув на список, вы понимаете, что забыли о чем-то важном. Также может выясниться, что вы взяли что-то лишнее. Посчитайте количество вещей, которые вы берете, и сопоставьте его с количеством дней путешествия.

2. Складывайте вещи грамотно

Экономьте место в чемодане — сворачивайте одежду в вытянутые трубочки. Кроме того, таким образом вещи не помнутся.

3. Не забудьте взять резиновые сланцы

Самая удобная обувь обязательно должна быть в вашем чемодане. Путешествие — не место для каблуков и сложных туфель. Не пойдете же вы в них к бассейну или в аквапарк?

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4. Сфотографируйте свой чемодан перед вылетом

Надеемся, что с вами это не произойдет, но потеря багажа — частое явление в аэропортах всего мира. Фотография вашего чемодана существенно облегчит жизнь и вам, и сотрудникам при поиске.

5. Если самолет задержали

Такая ситуация тоже считается вполне рядовой. Если рейс задерживают более чем на 4 часа, вы обладаете правом на напиток и еду. Можете смело просить об этом сотрудников авиакомпании. Если случилось так, что рейс отложили на 6 и более часов, всем пассажирам предоставляется номер в гостинице рядом с аэропортом.

6. Как улучшить свое место в самолете?

Часто случается так, что на длительные перелеты авиакомпании продают мест в эконом-класс больше, чем их на самом деле есть в самолете. Так что, если вы придете на регистрацию в числе последних, вам могут бесплатно предоставить место в бизнес-классе. Но не переборщите со временем и не опаздывайте на свой рейс!

7. Очередь на регистрацию

Выбирая, в какую из очередей вам встать, чтобы зарегистрироваться на рейс и сдать багаж, лучше выбирать ту, где стоит единичные пассажиры. Семьи и большие группы обслуживаются дольше — так что там можно надолго застрять в ожидании.

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8. Позаботьтесь о мелочах

Не тратьте время на выкладывание кошелька, ключей, телефона и других вещиц перед досмотром. Заранее погрузите эти вещи в сумку и сразу сдайте ее на просвечивающую ленту.

9. Берите место у окна

Лучше всего летать именно у окна. Во-первых, здесь меньше всего ощущается турбулентность. Также обычно места на этом сиденье чуть больше. И, конечно, не стоит забывать о красоте, которая открывается за бортом.

Фото превью: world-of-facts.com