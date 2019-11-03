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Автор Даша Корнехина

ТОП-7 пирогов мировой кухни

Путешествия print

Пироги по праву можно считать одним из величайших достижений человечества. Они и сытные, и вкусные, и хранятся достаточно долго, и дают простор для творчества. А ещё пирогами бабушки проявляют любовь к своим внукам. Давайте посмотрим, как эта любовь выглядит в разных странах.

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Фото: anna-chertkova.livejournal.com

Паскуалина

Итальянский пирог, который, как говорит нам название, готовят на Пасху. Именно поэтому помимо начинки в нём кроется религиозный символизм: в пироге 33 слоя теста, что перекликается с возрастом Христа; зелень символизирует перерождение, а яйца — жизнь. Начинка пирога состоит из шпината, лука, гороха, артишоков, рикотты, яиц и сливок. И не жалуйтесь — это ещё упрощённый рецепт.

Швейцарский пирог

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Фото: koolinar.ru

Сладкий пирог с начинкой из грецких орехов. Точнее, из орехов, мёда, коричневого сахара и сливок. Их нужно нагреть, чтобы содержащийся в мёде сахар превратился в карамель. Говорят, что вкусового апогея пирог достигнет, если постоит пару денёчков. Здесь главное отличить карамелизованные орехи от плесени.

Лимбургский пирог

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Фото: ru.wikipedia.org

Или по-другому — флай. Так в Нидерландах называют сладкий пирог с фруктовой начинкой. Для неё отлично подойдут вишни, абрикосы и персики. Ещё можно добавить рисовый пудинг. Сверху пирог украшают сеточкой из теста. Некоторые додумались в качестве декора использовать крем или взбитые сливки, но истинные блюстители традиций считают это извращением. Интересный факт: в провинции Лимбург, в городке Верт, установлен памятник женщине, торговавшей такими пирогами на местном вокзале.

Эмпанада

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Фото: findfood.ru

В Испании традиционный пирог носит название "эмпанада". По форме эмпанады могут быть круглые, полукруглые или прямоугольные — кому как нравится. Размер пирога ограничивается количеством теста, начинки и фантазией повара. А для начинки испанцы обычно используют овощи и фарш из мяса или рыбы.

Пастель де чокло

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Фото: trio-mia.livejournal.com

Ещё одно испанское название, но на этот раз из Чили. Слово "пастель" можно перевести как "выпечка", а "чокло" обозначает кукурузу, используемую для этого пирога. Путь приготовления тернист и долог. Сначала до полуготовности обжаривают фарш, куриную грудку и изюм. Затем из кукурузы делают пюре, смешивают его с молоком, базиликом, солью и сахаром и томят на небольшом огне. В форму для выпекания выливают получившуюся массу, потом мясную начинку, а сверху опять заливают кукурузной смесью и ставят пирог в духовку. Главная фишка пастель де чокло — контраст между сладким кукурузным тестом и острой начинкой.

Бистелла

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Фото: vokrugsveta.ru

Слишком звучное название для марокканского пирога, в который раньше добавляли голубиное мясо. Теперь голубей сменила курица. Её обжаривают на оливковом масле, а заодно добавляют специи и бульон. Отдельно обжаривается миндаль, перемешанный с апельсиновой цедрой, сахаром и корицей. Затем миндаль и голубятину (то есть курятину) выкладывают на тонкое слоёное тесто. Им же закрывают верхушку. Готовый пирог посыпают сахарной пудрой, миндалём и корицей. В Марокко тоже любят контрасты, как и в Чили.

Киш

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Фото: vkuso.ru

К разочарованию фанатов группы "Король и Шут", речь идёт о французском пироге. Он хорош как в роли закуски, так и основного блюда. Если соблюдать все каноны, то киш должен быть открытым и круглым. На песочное тесто выкладывают начинку из рыбы или птицы, куда ещё добавляют приправы, овощи и грибы. Для красивой корочки пирог заливают смесью из сыра, яиц и молока. Поместите это чудо в духовку, немного подождите — и вуаля!

Темы еда киш пироги история бистелла эмпанада паскуалина пастель де чокло лимбургский пирог швейцарский пирог национальная кухня гастрономический тур
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ТОП-7 пирогов мировой кухни
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