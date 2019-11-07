Куда можно поехать без визы?

Почему Турция, Черногория, Египет и Таиланд так популярны среди наших соотечественников? Ответ прозаичен: не нужно делать визу. Но всё время ездить по проторенным дорожкам надоедает, и хочется увидеть что-нибудь новенькое. А собирать документы и бегать по визовым центрам тоже не комильфо. Поэтому мы решили рассказать о других странах, где для недолгой поездки достаточно загранпаспорта.

Южная Африка

Хотите взять с собой родных и близких, чтобы полежать на пляже или увидеть уникальные растения и животных? Вам в Южную Африку. Только там вы сможете посетить парк слонов и заповедник, расположенный в кратере потухшего вулкана! Хотите провести отпуск экстремально, прыгая с тарзанки на доску для сёрфинга и заплывая к белым акулам на огонёк? Опять в ЮАР! Приятный климат, национальные парки, не имеющие аналогов в мире, развитая инфраструктура, невероятные возможности для незабываемого экстремального отдыха (если, конечно, всё закончится удачно) — и для этого великолепия в течение первых 90 дней даже виза не нужна.

Ямайка

Стоит услышать название этой страны, так в голове звучит "No visa, no cry". Целый месяц граждане России могут веселиться на родине Боба Марли и горя не знать. Эта страна Карибского бассейна порадует тёплым климатом, замечательными пляжами и уникальной природой с горами и водопадами. Правда, добраться до этого дивного острова весьма непросто, и лететь долго. Но кто осмелится, будет вознаграждён: погружение в неповторимую атмосферу, где смешались африканские, британские и карибские мотивы, позволит быстро забыть о тягостях долгих перелётов.

Латинская Америка

Отличный вариант для наших соотечественников: в большинстве латиноамериканских стран можно находиться без визы от одного до трёх месяцев. Такого разнообразия природы, климата и культурных традиций больше нигде не найти. Высоченные горы, полноводные реки, вечнозелёные леса, изящно дополненные гремучей смесью индейских, европейских и африканских традиций, не оставят равнодушным. Вчера вы насладились колониальной архитектурой и прониклись очарованием Анд, сегодня вы потягиваете мате после горячего танго, а завтра вы сможете прогуляться по городу, где Жоржи Амаду черпал вдохновение для своих великих произведений. Лишь бы у вас сил хватило.

Южная Корея

Эта страна отлично подойдёт любителям восточной экзотики и современных технологий. Шестидесяти дней без визы вполне должно хватить на то, чтобы убедиться, что эти две стихии отлично уживаются друг с другом. С одной стороны — древние крепости, буддийские монастыри и прочие исторические памятники. С другой — живописные пейзажи, своеобразная местная кухня, морские курорты и куча магазинов. Ещё не забудьте взглянуть на футуристические мегаполисы, оснащённые по такому слову техники, что японцы скрипят зубами.

Макао

Поистине волшебное место, кусочек неподдельной Европы посреди самой настоящей Азии. Этот административный район Китая долгое время находился под португальским управлением. Поэтому у путешественника может случиться когнитивный диссонанс. Вроде повсюду католические соборы и вымощенные волнистой мозаикой улочки, как в Португалии, но при этом местные рыбаки сушат рыбу прямо на улицах! А ещё прибавьте сюда любовь азиатов к небоскрёбам. Здесь же затерялась частичка бешеного Лас-Вегаса: Макао просто кишит игорными заведениями, и поэтому бюджет этого административного района всегда исправно пополняется.

Напоследок нам бы хотелось позаботиться о тех, у кого нет загранпаспорта, но увидеть что-то новенькое тоже хочется. С российским паспортом вас с распростёртыми объятиями ждут братья-белорусы, абхазы, армяне, казахи, и киргизы. Новые впечатления от архитектуры, природы и местной кухни вам гарантированы, и проблем с документами не возникнет.

Фото превью: amurlenta.ru