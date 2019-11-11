Способы справиться со сменой часовых поясов при долгом перелете

Путешествия в далекие экзотические страны? Потрясающе! Лежать без сна посреди ночи из-за смены часовых поясов? Ужасно. Изменение нескольких привычек может заметно уменьшить последствия смены часовых поясов.

Что такое джет-лаг?

Ваше тело работает по 24-часовому циклу, известному как циркадные ритмы или, проще говоря, телесные часы. На эти ритмы влияет воздействие света — солнечный свет вызывает бодрствование; темнота вызывает сонливость и контролирует график ежедневных функций вашего тела, включая выработку гормонов, которые отправляют вас в страну грез или оставляют вас бодрыми. Когда вы путешествуете по часовым поясам, ваши внутренние часы требуют времени для настройки, потому что они работают по привычному ритму.

Авиакомпания Qantas Airlines и Центр Чарльза Перкинса в Сиднее провели исследование. Ученые из разных областей, включая питание, физическую активность, сон и моделирование сложных систем, объединили свои усилия, чтобы найти способы ограничить воздействие полета на дальние расстояния на циркадные ритмы человека.

Хотя они не нашли лекарство от смены часовых поясов, но они нашли способы, которые помогут уменьшить его последствия, помогая путешественникам акклиматизироваться в новом часовом поясе. Quantas внедрила полученные данные на своих дальнемагистральных рейсах, и до сих пор отзывы пассажиров были положительными. Доктор Стив Симпсон, директор Центра Чарльза Перкинса, рассказал, как использовать эти лайфхаки в вашем собственном путешествии...

1. Измените время сна.

Цель состоит в том, чтобы сдвинуть свои внутренние часы на 15-60 минут в день за несколько дней до полета. Летите на восток? Ложитесь спать пораньше — на 15-30 минут раньше каждую ночь за неделю до поездки. Летите на запад? Ложитесь спать каждый день немного позже.

2. Не употребляйте алкоголь.

Употребление алкоголя во время полета может вызвать сонливость, тем самым нарушить естественный цикл сна и бодрствования, который вы так тщательно тренировали. Алкоголь также обладает обезвоживающим эффектом, который, как было показано, ухудшает смену часовых поясов.

3. Пейте воду.

Пейте побольше воды, чтобы избежать обезвоживания. Также откажитесь от кофе и острой пищи, чтобы не чувствовать излишнюю бодрость, когда придет время сна.

4. Ешьте курицу.

Особенно если ее подают с макаронами или рисом. Исследование показало, что блюда которые подаются в самолете с углеводами и триптофаном, незаменимая аминокислота, найденная у домашней птицы, побуждает организм вырабатывать гормон сна мелатонин и химическое вещество, серотонин, которые отвечают за наш цикл сна и бодрствования.

5. Прогулка по салону самолета.

Перемещение по салону поможет разогнать кровь, поэтому вы почувствуете себя свежее, когда доберетесь до места назначения.

Фото превью: teletype.in