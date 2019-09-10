Мальдивы известны как одно из лучших в мире мест. Ежегодно потоки туристов устремляются туда, чтобы насладиться отдыхом в этом райском краю. Вот ещё несколько интересных фактов о Мальдивах.
Описание: Красный с большим зеленым прямоугольником в центре с вертикальным белым полумесяцем; закрытая сторона полумесяца находится на стороне подъема флага; красный цвет напоминает о тех, кто пожертвовал своей жизнью в защиту своей страны, зеленый прямоугольник представляет мир и процветание, а белый полумесяц означает ислам.
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11. Мальдивские острова занимают третье место в мире по степени опасности из-за наводнений в результате изменения климата и глобального потепления.
12. Цунами, произошедшее 26 декабря 2004 года в результате землетрясения на дне Индийского океана, нанесло серьезный ущерб инфраструктуре 57 островов, полностью эвакуировано было 14 и полностью уничтожено шесть. 21 курортных острова были закрыты из-за серьезного ущерба и 108 смертей.
13. В 2011 году ЮНЕСКО определила район, состоящий из 75 островов, в качестве биосферного заповедника атолла Баа. Территория заповедника составляет около 139 700 гектаров, большая часть в прибрежных или морских районах. Здесь находится одна из богатейших на планете систем коралловых рифов, славящийся разнообразием морской жизни.
14. На Мальдивах обитают пять из семи видов морских черепах: зеленая черепаха, черепаха Бисса, оливковая черепаха Ридли, логгерхед и спиннокожая черепаха.
15. Рыба-попугай вносит огромный вклад в красоту пляжей Мальдив. Песок корраллита — это непереваренный коралл, который они едят. Одна взрослая рыба-попугай может производить примерно тонну песка в год!
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16. Мальдивы — одно из самых безопасных туристических направлений в мире. Во многом это связано с изоляцией островных курортов.
17. Размещение для отдыхающих включает в себя гостевые дома, курорты, отели и возможности сафари на лодках и яхтах.
18. Здесь можно увидеть 21 вид китов и дельфинов, могут быть организованы независимые круизы с наблюдением за дельфинами на дони (традиционные лодки). Китовая подводная лодка позволяет вам исследовать подводный мир, оставаясь при этом абсолютно сухим.
19. Во время круиза и дайвинга вы можете увидеть косяки синих и желтых полосатых окуней, а также обыкновенных крылаток, желтых самцов и иногда морских черепах. Доступна регулярная и глубоководная рыбалка.
20. Те, кто жаждут приключений, выбирают фридайвинг, водные мотоциклы, каякинг, кайтсерфинг, парасейлинг, серфинг, вейкбординг, водные лыжи и подводные скутеры.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.