Восхитительные Мальдивы: интересные факты про райские острова

Мальдивы известны как одно из лучших в мире мест. Ежегодно потоки туристов устремляются на Мальдивы, чтобы насладиться отдыхом в этом райском краю. Вот еще несколько интересных фактов о Мальдивах.

Каждый элемент флага Мальдив символичен

Описание: Красный с большим зеленым прямоугольником в центре с вертикальным белым полумесяцем; закрытая сторона полумесяца находится на стороне подъема флага; красный цвет напоминает о тех, кто пожертвовал своей жизнью в защиту своей страны, зеленый прямоугольник представляет мир и процветание, а белый полумесяц означает ислам.

Читайте начало: Интересные факты о Мальдивах

11. Мальдивские острова занимают третье место в мире по степени опасности из-за наводнений в результате изменения климата и глобального потепления.

12. Цунами, произошедшее 26 декабря 2004 года в результате землетрясения на дне Индийского океана, нанесло серьезный ущерб инфраструктуре 57 островов, полностью эвакуировано было 14 и полностью уничтожено шесть. 21 курортных острова были закрыты из-за серьезного ущерба и 108 смертей.

13. В 2011 году ЮНЕСКО определила район, состоящий из 75 островов, в качестве биосферного заповедника атолла Баа. Территория заповедника составляет около 139 700 гектаров, большая часть в прибрежных или морских районах. Здесь находится одна из богатейших на планете систем коралловых рифов, славящийся разнообразием морской жизни.

14. На Мальдивах обитают пять из семи видов морских черепах: зеленая черепаха, черепаха Бисса, оливковая черепаха Ридли, логгерхед и спиннокожая черепаха.

15. Рыба-попугай вносит огромный вклад в красоту пляжей Мальдив. Песок корраллита — это непереваренный коралл, который они едят. Одна взрослая рыба-попугай может производить примерно тонну песка в год!

Читайте также: Где отдохнуть в Испании?

Туризм

16. Мальдивы — одно из самых безопасных туристических направлений в мире. Во многом это связано с изоляцией островных курортов.

17. Размещение для отдыхающих включает в себя гостевые дома, курорты, отели и возможности сафари на лодках и яхтах.

18. Здесь можно увидеть 21 вид китов и дельфинов, могут быть организованы независимые круизы с наблюдением за дельфинами на дони (традиционные лодки). Китовая подводная лодка позволяет вам исследовать подводный мир, оставаясь при этом абсолютно сухим.

19. Во время круиза и дайвинга вы можете увидеть косяки синих и желтых полосатых окуней, а также обыкновенных крылаток, желтых самцов и иногда морских черепах. Доступна регулярная и глубоководная рыбалка.

20. Те, кто жаждут приключений, выбирают фридайвинг, водные мотоциклы, каякинг, кайтсерфинг, парасейлинг, серфинг, вейкбординг, водные лыжи и подводные скутеры.

Читайте также: Пять самых веселых городов планеты

Фото превью: mixfacts.ru