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Алексей Михайлов

Интересные факты о Мальдивах

Туризм » Путешествия

Красивые Мальдивы, состоящие из множества отдельных островов и атоллов, являются одной из самых привлекательных для туристов стран в мире. Мальдивы популярны как место для отдыха. На этих островах есть природные чудеса и множество интересных мест. Читайте дальше, чтобы узнать 10 фактов о Мальдивах.

Интересные факты о Мальдивах

География и погода

  1. Мальдивские острова состоят из 1192 коралловых островов, сгруппированных в 26 атоллов, расположенных в направлениях с севера на юг, простирающихся над Индийским океаном примерно на 90 000 квадратных километров.
  2. Мальдивские атоллы состоят из песчаных отмелей и коралловых рифов.
  3. Изумительный песок на островах белый и очень мелкий, поскольку имеет коралловое происхождение, а не сделан из кварца, как это обычно бывает на пляжном песке. Представляя менее пяти процентов мировых пляжей, коралловые являются редкими.
  4. Солнечные лучи, расположенные близко к экватору, падают почти прямо на вас. Они бьют под углом 90 °.
  5. Два сезона преобладают в погоде на Мальдивах: зимний северо-восточный сезон муссонов и дождливый юго-западный летний сезон муссонов. Чем ближе к экватору острова, тем больше влияние муссонов.

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История и религия

  1. Люди из Индии были первыми, кто официально колонизировал эти острова, примерно до 269 г. до н. э. Первое королевство на Мальдивах было основано изгнанным индийским принцем, опальным сыном короля Калинги в Индии. Царь отправил его к тому, что тогда называлось Дхива Маари.
  2. На обычаи и население Мальдивских островов большое влияние оказали индийцы, шри-ланкийцы, североафриканцы, арабы и европейцы, путешествующие по торговым путям Индийского океана. Мальдивцы разработали свой собственный язык и культурную самобытность.
  3. Народ Мальдив принял ислам в 1153 году, и сегодня это строго мусульманская нация. Посетители должны соблюдать местные законы и традиции: алкоголь запрещен (за пределами курортов). Местные религиозные стандарты для пляжной одежды и общественного платья должны соблюдаться.
  4. Мало того, что Мальдивские острова — самая маленькая страна в Южной Азии, это самая маленькая мусульманская страна в мире.
  5. Как и в других мусульманских странах, Мальдивы проводят выходные в пятницу и субботу, а не в субботу и воскресенье, как в западных странах.

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Автор Алексей Михайлов
Алексей Михайлов — журанлист, историк, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Алексей Ткаченко
Алексей Ткаченко — журналист, редактор новостной службы Правды.Ру
Темы азия туризм путешествия
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