Интересные факты о Мальдивах
Красивые Мальдивы, состоящие из множества отдельных островов и атоллов, являются одной из самых привлекательных для туристов стран в мире. Мальдивы популярны как место для отдыха. На этих островах есть природные чудеса и множество интересных мест. Читайте дальше, чтобы узнать 10 фактов о Мальдивах.
География и погода
- Мальдивские острова состоят из 1192 коралловых островов, сгруппированных в 26 атоллов, расположенных в направлениях с севера на юг, простирающихся над Индийским океаном примерно на 90 000 квадратных километров.
- Мальдивские атоллы состоят из песчаных отмелей и коралловых рифов.
- Изумительный песок на островах белый и очень мелкий, поскольку имеет коралловое происхождение, а не сделан из кварца, как это обычно бывает на пляжном песке. Представляя менее пяти процентов мировых пляжей, коралловые являются редкими.
- Солнечные лучи, расположенные близко к экватору, падают почти прямо на вас. Они бьют под углом 90 °.
- Два сезона преобладают в погоде на Мальдивах: зимний северо-восточный сезон муссонов и дождливый юго-западный летний сезон муссонов. Чем ближе к экватору острова, тем больше влияние муссонов.
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История и религия
- Люди из Индии были первыми, кто официально колонизировал эти острова, примерно до 269 г. до н. э. Первое королевство на Мальдивах было основано изгнанным индийским принцем, опальным сыном короля Калинги в Индии. Царь отправил его к тому, что тогда называлось Дхива Маари.
- На обычаи и население Мальдивских островов большое влияние оказали индийцы, шри-ланкийцы, североафриканцы, арабы и европейцы, путешествующие по торговым путям Индийского океана. Мальдивцы разработали свой собственный язык и культурную самобытность.
- Народ Мальдив принял ислам в 1153 году, и сегодня это строго мусульманская нация. Посетители должны соблюдать местные законы и традиции: алкоголь запрещен (за пределами курортов). Местные религиозные стандарты для пляжной одежды и общественного платья должны соблюдаться.
- Мало того, что Мальдивские острова — самая маленькая страна в Южной Азии, это самая маленькая мусульманская страна в мире.
- Как и в других мусульманских странах, Мальдивы проводят выходные в пятницу и субботу, а не в субботу и воскресенье, как в западных странах.
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Автор Алексей Михайлов
Алексей Михайлов — журанлист, историк, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Алексей Ткаченко
Алексей Ткаченко — журналист, редактор новостной службы Правды.Ру