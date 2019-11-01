Экватор и его чудеса

Докладчик на трибуне восклицает: "Хоть мы одной ногой стоим в Северном полушарии, другой ногой стоим в Южном!"

Реплика из зала: "И долго ещё мы вот так враскоряку стоять-то будем?"

Вот так бы звучал знаменитый анекдот в Эквадоре, который находится в действительно волшебном месте нашей планеты, где некоторые законы физики отправлены подальше. Так случилось, потому что эта страна расположена на экваторе. И по-испански "Эквадор" как раз и обозначает "экватор".

Эквадорцы очень гордятся проходящей по территории их страны линии. Они обустроили на ней целых два музея: Середины мира (Mitad del Mundo) (в несколько вольном переводе означает "Пуп Земли") и Интиньян (Intiñán). Здесь вы можете увидеть обелиск экватору, посетить планетарий и этнографический музей, побродить по макету колониального Кито, а также поучаствовать в занимательных экспериментах.

Древние индейские племена, жившие на территории нынешнего Эквадора, наблюдали за солнцем и звёздами и успели понять, что живут где-то посерединке, задолго до колонизации Латинской Америки европейцами. Последующие экспедиции французских учёных подтвердили эти данные: было проведено множество экспериментов, показавших ошеломительные результаты. Обычный турист может их повторить.

Снаряда нет, воронки тоже

Сходите в музей Интиньян и убедитесь, что вода — не только основа жизни и содержимое большинства дипломных работ, но и интересное развлечение. Забавные ребята там работают: кому бы пришло в голову поставить раковину на линии экватора? Но в этом есть смысл. Если спустить воду на самой линии, воронки не образуется. В Северном полушарии воронка крутилась бы против часовой стрелки, а в Южном закрутилась бы по часовой. Так проявляется сила Кориолиса. Она действует только на движущиеся объекты, и, говоря простыми словами, сносит эти объекты в сторону. На экваторе эта сила равна нулю, поэтому движущийся поток воды в воронку не закручивается.

Если вы не можете себе позволить развлекаловку с раковиной на экваторе, вот вам утешительный приз: действие силы Кориолиса можно наблюдать на двухколейных железных дорогах (на одноколейных поезда ездят в обе стороны, и воздействие получается равномерным). В Северном полушарии больше изнашиваются правые по ходу движения рельсы, в Южном быстро придут в негодность левые, зато на Экваторе обоим рельсам одинаково хорошо, поскольку сила Кориолиса равняется нулю.

Гвоздь программы

На экваторе можно попробовать поставить яйцо на шляпку гвоздя. За успешное выполнение задания вам вручат сертификат установщика яиц. Учитывая, что слово "яйцо" в испанском языке, как и в русском, отсылает к мужской физиологии, лучше особо не хвастаться таким почётным званием.

Теперь информация не для слабонервных: история с особенностью устойчивости яиц на экваторе не особо правдива. Человек с руками из нужного места сможет осуществить подобный трюк в любом месте планеты. Но кому оно на самом деле надо?

Иван Васильевич меняет весовую категорию

Завершим повествование более обоснованным экспериментом. Если лишний вес замучил, его можно скинуть, просто оказавшись на экваторе. Этот способ подойдёт тем, кто обеспокоен только формальными показателями. Вес и масса — разные вещи. Вес представляет собой силу, действующую на опору или подвес, и может меняться в зависимости от разных факторов; а масса при любой погоде останется прежней. Вес "снижается" из-за большого расстояния от экватора до центра Земли. Поскольку Эквадор расположен ещё и в гористой местности, это расстояние достигает рекордных показателей. Также немалую роль в похудении играет центробежная сила, порождаемая вращением Земли. В Эквадоре она тоже самая большая, поэтому в Эквадорском музее Середины мира весы показывают на полпроцента меньше, чем на самом деле.

Фото превью: vestnik. az