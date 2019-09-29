Советы для людей, собирающихся в отпуск

Тема отпуска и сборов вещей для поездок будет актуальна всегда. У каждого отпуск выпадает на разное время года: летом или зимой, когда всё занесено снегом и хочется побыстрее улететь в теплую страну, чтобы наслаждаться красивыми видами и ощущать спокойствие. Самый сложный этап - подготовка перед путешествием. Многое зависит от количества людей, отправляющихся в отпуск. Если родители решают взять детей, им нужно позаботиться еще о большом количестве нюансов и постараться создать подходящую атмосферу, чтобы перелет прошел хорошо. Каким советам нужно следовать, чтобы сборка вещей и покупка билетов не стала очередным испытанием, а лишь подняла настроение и зарядила на море позитива?

Читайте также: Как избежать стресса в отпуске

Особенности страны

Нужно посмотреть на климат и постараться ориентироваться на местную погоду. Она может меняться, поэтому лучше за два дня до вылета или в день сборки чемоданов еще раз посмотреть, не понадобятся ли теплые вещи. В жарких странах так же бывают дожди, их протяженность затягивается на месяца. Всегда важно узнавать о погодных условиях.

Не стоит забывать читать о законах и обычаях. Их значение часто преуменьшают и не обращают внимание на большие таблички по всему городу. Изучить их лучше до прибытия в страну.

Важны и санитарные условия: нужно заранее посмотреть места, где можно будет нормально поесть. Они должны быть хорошо оборудованы и иметь хорошие отзывы. Если позже ожидания не совпадут с реальностью, можно поинтересоваться у местных жителей о более приятных заведениях.

Читайте также: Советы всем путешественникам: как облегчить перелет в самолете

Копии документов

Над данным пунктом так же стоит задуматься заранее и не игнорировать его. Обязательно нужно сделать копию загранпаспорта, паспорта гражданина РФ, копию страхового и медицинского полиса, водительских прав, если возникнет желание водить машину на отдыхе, копию билетов на самолет и бронирования отелей. Перечисленный список позволит в любой ситуации остаться при своем. Лучше скинуть электронные варианты на флешку, а распечатанные копии положить в надежное место. Копия загранпаспорта должна быть цветной и четкой.

Читайте также: Привычки, которые сделают путешествие комфортнее и лучше

Страховка

Она позволит покрыть все расходы, если в поездке произойдет несчастный случаи. Лучше оформлять её у проверенных фирм, чтобы позже не оказалось, что страховка уже давно просрочена или не может котироваться. Её оформление позволит избежать лишних трат на лечение, которое во многих странах слишком дорогое ( даже экстренная помощь). Страховка может компенсировать ущерб при отмене авиа рейса или возникновении проблем с багажом. В этом году на оформление страховки уходит от двух до десяти минут - не нужно стоять в длинной очереди или толкаться в маленьком помещении. Многие компании специально составляют тариф "Путешествия", чтобы отдых клиентов был максимально комфортным. Не стоит игнорировать страховку и её оформление. Лучше позаботиться об этом заранее.

Читайте также: Советы путешествующим по миру

Фото превью: kidpassage.com