Где отдохнуть в Испании?

Испания — одно из любимых мест россиян для летних путешествий. Здесь чувствуется вечное лето, а атмосфера праздника и вечеринок не покидает эту страну. Приятно посетить родину великих людей, многое давших искусству, литературе, музыке и кино. Испания славится страстностью своих жителей: чего стоит коррида, пасадобль и фламенко. Зрелищность танцев, красота танцовщиц, чувственность мелодий — все это ежегодно привлекает туристов в эту страну. Кроме того, нельзя не сказать о прекрасной традиционной кухне, которая понравится всем и каждому.

В Испании 4 официальных языка, а это означает, что в этой стране смешаны разные культуры и народы. Поэтому от региона к региону чувствуются очень большие отличия. Перед всеми приезжими открывается большой выбор: где отдохнуть и что посмотреть. Ведь юг и север Испании — два совершенно разных мира, и каждое местечко там особенное и уникальное.

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Тенденция последних лет в Испании — обслуживающий персонал начал разговаривать на русском языке. Так как поток наших туристов ежегодно растет, эта страна с удовольствием начала подстраиваться под россиян.

Мы решили рассказать о нескольких самых лучших курортных районах Испании, чтобы помочь вам выбрать место для отдыха в этом году.

Коста Бланка, пожалуй, является одним из самых любимых мест как для детей, так и для взрослых. Здесь находится тихий рай, где нет суеты, работы и шума. Уважительное отношение местных к пожилым людям, велосипедистам и пешеходным приятно радует глаз. Коста Бланка — очень чистое место, где просто не найдешь мусора. А с часу дня до пяти часов вечера здесь наступает фиеста, когда никто из жителей не работает.

Для тех, кто всю жизнь мечтал попробовать поиграть в гольф, Коста Бланка — отличная возможность наконец-то сделать это. В этом регионе много специальных полей и даже отелей, специализирующихся на этой игре.

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Еще одно популярное среди туристов место — Гуадикс. Главная особенность этого района — античный пещерный квартал Баррио де Сантьяго. По сей день в нем живет большая цыганская община. Люди расположились прямо в скалах, и вся инфраструктура выломлена в пещерах.

Убеда и Баеса являются тихими городками, славящимися великолепными памятниками эпохи ренессанса, которые сохранились с незапамятных времен. Здесь и дворцы, и церкви, и скульптуры, расположенные посреди рощ с оливковыми деревьями — все это поражает воображение туристов.

Одно из любимых мест туристов — остров Майорка. Обязательно посетите монастырь в Вальдемосе, который стоит уже более 500 лет. Пройдитесь по небольшим улочкам, покатайтесь на деревянном трамвайчике, а вечером поужинайте паэльей с красным вином, глядя на побережье Средиземного моря. Идеальный отдых вам обеспечен!

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Фото превью: fenomtur.ru