Захватывающие дух места, которые стоит посетить в Германии

Если вы собираетесь в ближайшее время поехать в Германию, тогда вам необходимо прочитать этот материал до конца. Путешествие в любую европейскую страну — это большое количество развлечений для каждого и на любой бюджет. В Германии множество клубов, музеев и тд. Данная страна не испытывает недостатка в интересных местах и там всегда есть на что посмотреть. Вот некоторые из них.

Фото: homsk.com

Пфауенинзель располагается на реке Гавель — это Юго-Запад Берлина. Если вам непонятно, не переживайте, мы расшифруем — это один из самых красивых парков Берлина. Там посетители гуляют и наслаждаются красивым ландшафтом и павлинами. Это местечко подходит для тех, кто любит спокойный отдых и природу.

Фото: venividi.ru

В Баварии тоже есть на что посмотреть. Например, милый город Бад Виндсхайм, который известен своим огромным количеством различных исторических достопримечательностей. Можно сказать, что это такой музей, которые находится под открытым небом. Конечно, некоторые дома там были немного перестроены, но это не мешает погрузиться в атмосферу прошлых столетий, как только вы попадете в этот городок.

Фото: tripadvisor.de

А еще есть Волкач, который располагается в центре знаменитого винодельческого региона — Нижняя Франкония. Там можно свободно гулять между виноградниками и пробовать вино, а еще плавать на каноэ и прогуляться по исторической деревушке.

Фото: homsk.com

Шварценбахская плотина еще одно интересное место, которое располагается рядом с французской границей, а длина плотины почти два километра. Прогуливаясь по плотине, можно увидеть красивую природу и окрестности, которые отличаются своей необычайной красотой. А в самом водохранилище можно даже искупаться в теплое время года.

Фото: lifeglobe.net

Есть в Германии дворец Бенрат в Дюссельдорфе. Этот замок выглядит просто удивительно и в нем постоянно проводят интересные праздники, например, музыкальные фестивали под открытым небом. Посетители приносят свои блюда и напитки, а также наслаждаются музыкой и атмосферой.

Фото: wrs.com.ua

Для любителей природы есть природный термальный источник Бург Шпреевальд, располагающийся в биосферном заповеднике, которые находится в списке ЮНЕСКО. В источнике можно искупаться, а еще там можно отправиться на лодочную прогулку, которая проходит вдоль зеленого леса.

Фото: hu.wikipedia.org

Ну и точно стоит посетить старинный город Ладенбург, который был возведен в Средневековье. В этом месте можно рассмотреть остатки римских поселений, там сохранились строения пятнадцатых — восемнадцатых веков, на которые точно стоит посмотреть. Только ради исторических зданий и красивейшей природы стоит посетить хотя бы пару немецких городов.