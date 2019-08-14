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Автор Анна Стрельцова

Горящие туры или ранняя покупка: на чем остановиться

Путешествия print

Для проведения хорошего отпуска его нужно грамотно спланировать, не забывать о предложениях туроператоров и искать подходящие по интересам и желаниям варианты. Путевки можно купить за неделю до вылета с обычной ценой. Но любители экономить всегда отслеживают цены и их изменение, они предпочитают ловить удачу с помощью горячих путевок, продающихся за пару дней до вылета, или с помощью раннего бронирования, обеспечивающего большой процент скидки. Отличие первого варианта от второго во времени покупки, но они позволяют людям правильно распределять средства, отложенные на отпуск. Пора разобраться, кому нужно остановиться на горящих турах, а кто из любителей экономить может выбирать путевки за два-три месяца до начала отпуска.

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По цене два варианта практически не отличаются: горящие туры и ранее бронирование позволяют экономить от тридцати до сорока процентов. Можно встретить предложения с более высокими скидками — от пятидесяти до восьмидесяти процентов, но они попадаются довольно редко и раскупаются знающими людьми за десять минут. Данные случаи не значат, что людей хотят обмануть и продать плохой и некачественный тур. Цена на горящую путевку снижена из-за того, что никто не решился купить её за полную стоимость. И если билет в самолет, бронирование в гостинице пропадет, то множество денег будет потеряно для организаторов. Данный способ позволяет сохранить часть суммы.

Раннее бронирование имеет другую причину низкой стоимости. Люди привыкли брать туры заранее, низкий сезон считается хорошим временем для приобретения путевок на высокий. Низкий сезон не позволяет туроператорам нормально зарабатывать и покрывать большие расходы, поэтому они стараются продать путевки дешевле — похожий принцип работает и в различных магазинах одежды с зимними и летними коллекциями. Хорошая прибыль будет в высокий сезон, когда большая часть начнет покупать туры даже без скидок.

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По удобству ранее бронирование предпочтительнее, чем горящие туры. Люди могут выбрать подходящую дату вылета, гостиницу, условия проживания и питания и многое другое. Они платят за отдых, подходящий по требованиям и запросам. Любители горящих туров не думают о важности условий проживания или компании, которая будет осуществлять перелет на другой конец планеты. Второй вариант не позволяет продумать детали и заставляет действовать быстро и иногда не обдумано. Зачастую люди не могут справиться с такими поспешными решениями правильным способом и потом жалеют о приобретенном туре прямо на отдыхе.

Надежность горящего тура намного больше по сравнению с ранним бронированием. За время, оставшееся до начала отпуска, может случиться множество непредвиденных обстоятельств, не зависящих от людей, купивших путевки. Часто переносят рейсы, отменяют брони в гостиницах, иногда закрывают въезд в определенные районы страны из-за различных ситуаций. А горящий тур практически на сто процентов дает гарантию, что через неделю вы проведете незабываемый отпуск.

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Фото превью: story. tutu.ru

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Темы отпуск планирование туристическая путевка
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Горящие туры или ранняя покупка: на чем остановиться
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