Все дело в hygge: почему Дания самая счастливая страна

Если вы спросите у кого-нибудь, что такое hygge то вам несомненно ответят, что это слово означает уют и приятные воспоминания. Это может относиться и к чашечке какао с зефирками, свечкам в романтической обстановке. Если коротко, то это слово усиливает небольшие нюансы культурных ценностей.

Но давайте по порядку, hygge — это образ жизни, который является достаточно распространенным в Дании, но при этом он популярен и в других странах нашей необъятной планеты. Дания входит в число самых счастливых стран мира, поэтому неудивительно, почему именно к ней обращаются, чтобы узнать информацию о том, как сделать себя и окружающих счастливее. Только не бывает одного волшебного шаблона для этого образа жизни. Образ hygge — это больше душевное состояние, которое зависит от качества проведенного времени, а не от того, где вы его проводите. Неважно в каком месте вы сейчас находитесь, просто расслабьтесь и почувствуйте необходимое спокойствие. Нужно уметь насаждаться моментом с близкими людьми или в одиночестве.

Что такое hygge для каждого жителя Дании — это весь образ жизни. По статистике, семь из десяти опрошенных датчан придерживаются этому образу жизни в домашних условиях. Смысл hygge в том, чтобы в момент присутствия в этом месте вокруг было как можно меньше факторов, которые могли бы его отвлечь. Вместо просмотра ТВ датчане выбирают чтение журналов, вместе с семьей готовят еду или просто общаются, но главное, чтобы разговоры не перекликались с темой о работе.

Также в Дании обожают необычные кафе и все, что придает им тепло — это чашечка ароматного кофе в руках. Местные жители обожают пешие прогулки по улицам, в холодную зиму можно заметить, что на балконах сидят люди, укутавшись в плед, пьют что-то горячее и болтают. А также практически в каждом доме есть камин — это тоже часть данного стиля.

Датчане наслаждаются природой всегда, именно поэтому у них так много красивых парков и природы, потому что так они чувствуют полное умиротворение, главное одеться по погоде. А еще у них есть интересная традиция. Кондитерские, пекарни или просто проходящие мимо могут просто так угостить, без причин.

Так, что же такое счастье для датчан? В их понимании, счастье необходимо для того, чтобы им можно было поделиться. Но люди могут быть настолько заняты, что им некогда будет поделиться своей радостью с окружающим миром. Только многим не понять такую радость, потому что ее можно принять за очередное хвастовство, например, как человек устроился на высокооплачиваемую работу или приобрел дорогую недвижимость. Вот такие они датчане и их образ жизни — hygge.

Фото превью: avatars.mds.yandex.net