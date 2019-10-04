Почему отдых на Севере России лучше, чем на юге

Мы постоянно строим планы на очередной отпуск. Пассивный пляжный отдых, толпы курортников, южный зной многим уже изрядно поднадоели. Душа просит новых впечатлений, которые можно получить без утомляющей жары. Достойной альтернативой отдыху на юге может стать путешествие на неизведанный Север.

Уединенный отдых

С мая по сентябрь, когда на побережье Черного моря негде яблоку упасть, русский Север представляет собой бескрайние пустынные просторы. И за сто километров пути не всегда увидишь деревню или автомобиль.

Северные края не обязательно открывать для себя на машине. Самолет или поезд доставит вас в большой город, такой как Петрозаводск или Вологда, где можно остановиться и выезжать по намеченному маршруту.

Встретить полярный день и полярную ночь

На Севере у вас появится уникальная возможность гулять ночью при солнечном свете. Архангельск и Петрозаводск — край настоящих белых ночей. Если хотите познакомиться с полярным днём, то пожалуйте в Мурманск. В этом городе солнце светит круглые сутки два месяца в году, с 22 мая по 22 июля.

Северная зима вас встретит очень короткими днями, но у полярной ночи есть свои достоинства. Это удивительное по красоте явление называют северным сиянием. Любоваться этим зрелищем лучше за пределами города, чтобы уличные фонари не мешали восприятию. В августе тоже есть шанс увидеть северное сияние, но летом оно появляется очень редко.

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Прогуляться по берегу Баренцева моря

Месторасположение села Териберка позволяет увидеть одновременно открытое Баренцево море и Северный Ледовитый океан. Оно находится в 130 км. от Мурманска и сюда можно доехать на машине по живописной дороге, любуясь по пути бескрайней тундрой и чувствуя себя в другом измерении. Териберка приобрела известность после премьеры кинофильма "Левиафан". Неподалёку от населённого пункта расположен красивейший водопад, который стоит того, чтобы потратить время на прогулку.

На курортах Белого моря

На побережье Белого моря вам обеспечен уединенный отдых вдали от цивилизации. Для туристов здесь оборудованы уютные турбазы. Бывают дни, когда столбик термометра летом поднимается до +30, но это относится только к воздуху, море остается холодным. В этих краях можно осмотреть неповторимые острова Белого моря, полюбоваться ярким Северным сиянием и россыпью Млечного Пути.

За ягодами и грибами

Для активного отдыха отлично подойдет Карелия. Летом здесь можно сплавляться на байдарках, ходить в походы и на рыбалку, подниматься на скалы, мчаться с ветерком на джипах. В июле-августе Карелия радует обильным урожаем разных ягод. Грибной сезон продолжается с поздней весны до ранней осени. В самые удачные дни их собирают ведрами. А зимний отдых состоит из подледного лова рыбы, катания на собачьих упряжках или на лыжах.

Таинственная гора Воттоваара — наивысшая точка Карелии (417 метров). Ее окружают мистические истории, связанные с камнями-сейдами, мрачными пейзажами и легендами о загадочных шаманах.

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За духовной пищей — на Соловки

Этот уголок русского Севера вместил в себя две жизни. С давних пор на Соловках действовал монастырь, который в советский период вытеснил лагерь особого назначения. Но все вернулось на круги своя, сейчас монастырь развивается, ежедневно принимает туристов и паломников. Помимо обители, здесь можно познакомиться с памятниками архитектуры, оставленными людьми скитами, колоритной природой. Даже летом, в период наибольшего притока людей, атмосфера Соловков наполнена тишиной и благодатью.

Вологодские достопримечательности

Вологда считается очень интересным северным городом, который славится кружевами. Вологда превзошла все другие места по числу объектов уникального деревянного зодчества. На территории города насчитывается более ста памятников архитектуры конца XVIII начала XX века. Декор деревянных зданий дополняет резьба и другие элементы. Кроме того, в Вологде приятно прогуляться по Кремлю с древним Софийским собором, храмами и монастырями. А еще можно заглянуть в необычный музей "Мир забытых вещей", который "прописался" в старинном деревянном особняке.

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Фото превью: i.pinimg.com