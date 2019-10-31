Шенген для россиян: финская тенденция

По данным консульских служб Финляндии русские граждане стали реже обращаться к финнам за визой, и число выданных виз сократилось сразу на 8% в 2018 году.

В количественном измерении статистика остается приятной для глаза — 665 тыс. человек получили в 2018 году финский Шенген, причем абсолютное большинство из них были жителями Санкт-Петербурга. В прошлом году за визой в финский визовый центр обратилось более 540 тыс. петербуржцев, почти все из них искомый Шенген получили.

С чем же связано сокращение выданных виз? По мнению экспертов туристической отрасли, волноваться тут нечего — дело в том, что финны обычно выдают многократные визы сроком на 1-2 года, так что многим россиянам просто не пришлось обращаться за визой в указанное в докладе консульских служб время. Вместо этого они вновь подадут документы на визу в 2019–2020 годах.

Есть и другая причина сокращения количества виз, которые Финляндия выдает россиянам. С момента событий в Крыму в 2014 году число обращений, которые остаются без ответа, только растет. Так, за последнее время оно увеличилось с 10% отказом до 35-38%. Но многие эксперты убеждены, что долго это не продлится — убытки туристического сектора Финляндии будут слишком велики, чтобы отказаться от надежного источника дохода.

Как известно, только за счет регулярных визитов жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут безбедно существовать приграничные регионы Финляндии. В отличие от Хельсинки и других крупных городов страны, там местный бизнес держится в основном на русские деньги.

Мнение представителей туристических фирм поддержали и высказывания официальных властей Петербурга и Северо-Запада. Так, представитель МИД России в Северной столице Владимир Запевалов также уверен, что финские консульства дальновидно выдают русских заявителям долгосрочные визы, чтобы те продолжали повторно получать шенген именно у финских властей.

С ним согласна и Екатерина Шадская, занимающая пост директора Российского союза туристической индустрии по Северо-Западу. Она также указала на то, что большинство выдаваемых Финляндией виз имеет статус "мульти", что позволяет многократные визиты в европейские государства.

Финская статистика говорит о крупном ущербе, понесенном из-за недополученных визовых пошлин — всего порядка 15 млн евро. Но при этом не приводится никаких данных о том, сколько денег было потрачено русскими туристами в магазинах Финляндии, на лыжных курортах, в Лапландии и коттеджных поселках, где любят отдыхать летом путешественники из России. Да и сами представители консульских служб согласны с данными о том, что количество россиян, посетивших Финляндию в 2018 году, совпадает с их числом годом ранее.

Надо отметить, что в 2018 году наблюдалась и обратная тенденция — финны, обычно редко посещающие Россию, обратили внимание на отдых в пределах нашей страны. Так, только в первом полугодии 2018 года их побывало в стране 300 тыс. человек, тогда как за аналогичный период 2017 года эти показатели составляли лишь 260 тыс. туристов.