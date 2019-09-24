Новый год в Сингапуре: почему стоит посетить Чайнатаун

В России Новый год приходится в ночь с 31 декабря на 1 января, в Китае его отмечают в феврале. В Азии свои традиции, особенные привычки, колоритные люди и места, заставляющие думать о важности различий между жителями планеты. Китайцы отмечают праздник с большим размахом: празднование длится около недели, за которую можно побывать в различных местах и почувствовать веселую атмосферу их быстрой жизни.

Сингапур — небольшое государство с одноименной столицей, с каждым годом собирающее рекордное количество туристов. В нем можно найти отражение быстрого развития технологий, большие сады и парки, полностью зеленые зоны и прекрасные высотки. Азия Сингапура отличается от привычного её представления многими людьми. Почему стоит выбрать Чайнатаун для новогодних развлечений?

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В нашей стране существует традиция — загадывать желание, писать его на бумажке и бросать в бокал с шампанским, который потом нужно выпить, когда часы бьют двенадцать и наступает Новый год. В Азии тоже существует подобная традиция, они любят загадывать желания и строить планы на будущее, но используют для этого простое дерево желаний. Нужно написать на карточке про свою мечту, а позже просто повесить на большое дерево баньян, похожее на всем известные деревья желаний, находящиеся в Гонконге. По старым поверьям, сила деревьев помогает зарядить человека удачей и направить его на верный путь.

Какое путешествие без сладостей и различных лакомств? Их можно попробовать прямо на месте или увезти домой в качестве сувенира. Старые семейные магазины Чайнатауна веками не изменяют традициям приготовления различных блюд и продолжают радовать как местных жителей, так и туристов. В Tong Heng можно купить популярные пирожные, сделанные под бриллианты — они состоят из приятного теста и сладкой, но нежной начинки из яичного крема. На ярмарках в честь праздника так же продают пасту из семян лотоса — только здесь она натуральная и производится по семейному рецепту. Нужно всегда помнить о том, что Азия — не только острые и непривычные блюда, здесь можно найти множество интересных продуктов!

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Хорошим сувениром и памятью о ярких моментах в Сингапуре станут не просто традиционные магниты или доски с различными изображениями. Можно купить предметы декора и придумать новый проект дизайна для квартиры или дома, или же просто остановиться на данной детали в интерьере. Trengganu Street станет спутником в мир увлекательных украшений для дома и людей, местные часто делают их собственными руками и стараются всячески показать окружающим настоящую Азию с ее спорными сторонами и разными жителями. Ценители искусства найдут и картины, расписанные яркими красками, на улице стоит множество горшков с растением — его будет сложно везти домой и заботиться о нем во время полета, но тогда можно остановиться лишь на горшке — он расписан в ручную.

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Фото превью: bashny.net