Какой район Москвы удобнее всего для туристов и в чем преимущество спальных районов

Собираетесь в Москву и не знаете, где именно остановиться, сняв жилье? Вот несколько советов приезжающим сюда туристам, по поводу выбора районов, в которых можно бросить якорь на несколько дней. Все зависит от целей поездки в столицу.

Любители туризма.

Итак, большинство московских достопримечательностей располагаются в центре. Тут находятся все знаменитые театры, памятники архитектуры, музеи. Арбат, Красная площадь, Кремль — это знаковые места, которые обязан посетить каждый гражданин России. Для ценителей истории и старины лучше всего остановиться именно в центре, сняв гостиницу или хостел, откуда до исторических объектов будет рукой подать. На первый взгляд, такой вариант кажется оптимальным, но есть одно существенное но! Цены в центре Москвы на жилье кусаются, а иногда для провинциалов с невысоким уровнем дохода кажутся вообще заоблачными. Нет смысла в том, чтобы приехав в столицу на неделю посмотреть памятники и посетить музеи, платить за номер в гостинице от 3 тысяч в сутки. За неделю получается 21 тысяча, что примерно соответствует средней месячной зарплате в некоторых российских регионах.

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Посетители конференций и выставок.

Нет никакого смысла платить такие же деньги за жилье и тем, кто приезжает в Москву на всевозможные форумы, конференции, тренинги, выставки, бизнес-лекции. По сути, человек весь день пребывает на них, а в гостиницу приходит поздним вечером, чтобы просто выспаться и принять душ после напряженных лекционных дней. Большинство гостиниц, расположенных в районе бывшего ВДНХ, а сейчас ВВЦ, искусственно завышают цену на номера, зная, что люди все равно остановятся у них благодаря тому, что мероприятия проводятся недалеко от гостиницы. Также выставки и семинары проходят в корпусах многих московских ВУЗов, "Экспоцентре".

Шопинг-туристы.

Данная категория появилась совсем недавно. Это новый вид туризма, но все больше людей занимаются им. Туристам не интересны музеи и памятники архитектуры, конференции и семинары. Они в Москву ездят только за покупками, внимательно следят за сроками распродаж коллекций ведущими мировыми брендами. Шопинг-туристы селятся исключительно в центре, где расположены магазины всех известных брендов, а также иные легендарные еще с советских времен ЦУМ, ГУМ, Детский мир, образующие так называемый "золотой треугольник" столичной торговли.

Преимущество спальных районов.

Несмотря на то, что они расположены не в центре столицы, многие спальные районы обладают прекрасной инфраструктурой, в которую входит наличие крупных супермаркетов, точки общепита, хорошая транспортная развязка, тишина и уют. Располагающиеся в спальных районах хостелы и гостиницы стоят намного дешевле, ничуть не уступая в сервисе тем, которые расположены в центре города.

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Фото превью: eva-travel.ru