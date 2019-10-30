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Автор Сергей Королев

Где лучше всего остановиться туристам, приезжающим в Москву

Путешествия » Туризм print

Много людей ежедневно пребывают в Москву по делам, в командировку или в качестве туристов, чтобы ознакомиться с достопримечательностями столицы. Естественно, у них возникает сразу по прибытию вопрос, а где можно остановиться на несколько дней? Да еще и чтобы гостиница была в пешей доступности от метро, да чтобы рядом с ней находились круглосуточные магазины и супермаркеты. Реально ли совместить желания приезжих с возможностями столицы? В этом материале мы расскажем об основных критериях выбора жилья приезжими гражданами.

Не будем рекламировать какие-то отдельные гостиницы, хостелы, общежития, а просто поможем приезжающим сориентироваться в огромном городе, дав им несколько практических рекомендаций.

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Туристы. Как правило, они приезжают ознакомиться с достопримечательностями главного города России. На все про все, у них от пары дней до пары недель. Именно на такие сроки чаще всего рассчитывают туристы. Тут важно сразу наметить себе круг памятных мест, которые они хотят посетить. Если это памятники архитектуры, то почти все они расположены в центре города. Из этого факта следует исходить при подборе жилья. Оно должно быть недалеко от центра или же иметь удобные транспортные развязки, чтобы в течение получаса добраться до центра. Согласитесь, глупо селиться где-то на окраинах, чтобы потом тратить на поездки час и больше. Делая выбор в пользу того или иного варианта размещения, необходимо учесть все критерии. Тем более, что сейчас предложения превышают спрос. Выбрать есть из чего на любой вкус и средства.

Квартиры. На рынке недвижимости столицы встречаются много вариантов сдачи жилья на сутки и более. Цены кусаются. За однушку рядом с метро с вас попросят от трех тысяч рублей в сутки. Зато вам никто не будет мешать, там сможете уединиться, вы не услышите надоедливых соседей, а уровень комфорта будет превышать другие варианты размещения. Но вариант этот хорош только для тех, кто располагает достаточными средствами.

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Комнаты. Приемлемый вариант для большинства жителей России, которые приехали в Москву посмотреть достопримечательности. Цена комнат гораздо ниже, чем квартир, а выбор приличный. Вариантов поселения в комнатах тоже несколько. Самым оптимальным будет тот, что в соседней с вами будут проживать хозяева. Тогда гарантирована своевременная уборка, да и обратиться по любому вопросу к ним можно всегда. Хуже, если вы будете находиться в квартире с такими же туристами, снявшими другие комнаты. Кухня, туалет и ванная в квартире одни, а людей много. Цена за комнату в пешей доступности от метро составляет от тысячи рублей.

Фото превью: moscowhelper.com

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