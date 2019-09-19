Идеи для путешествия на выходные в Беларусь

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Беларусь остается одной из наиболее доступных стран для российских туристов. Кроме того, здесь можно сделать для себя много интересных открытий и получить новые впечатления. Попасть в Беларусь очень просто — на поезде или самолёте, либо проехать 700 км. от Москвы до Минска на личном автомобиле. Ознакомительную поездку можно совершить даже в выходные дни.

Идея первая: Минск

Если вы в первый раз собираетесь в Беларусь, то начните знакомство с этим государством с его столицы. После Великой Отечественной войны вместо разрушенного города был построен новый.

В столице вы окажетесь в атмосфере СССР, по которой многие испытывают ностальгию.

Минск удивляет:

редкой рекламой,

широкими улицами,

чистотой.

В его архитектуре сочетаются лучшие образцы советского строительства 40-70 годов, которые ярко представлены на проспекте Независимости. Любителям давней истории стоит посетить Троицкое предместье, где на берегу реки Свислочи расположен колоритный старинный квартал.

Чтобы иметь представление о городе, стоит взглянуть на него с высоты птичьего полёта. В Центральной библиотеке Беларуси, которая представляет собой сферу с гранями, есть смотровая площадка, откуда отлично виден весь Минск.

Национальная кухня белорусов славится картофельным меню. В любом местном ресторане вам предложат широкий ассортимент таких блюд:

картофельную бабку,

драники,

колдуны и многое другое.

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Идея вторая: заповедники

Наше соседнее государство по праву считается краем лесов и озер. В Беларуси насчитывается пять заповедных объектов. Среди них — всем известная Беловежская пуща, которая благодаря ЮНЕСКО попала в список всемирного наследия. Большой ценностью Национального парка, в первую очередь, является древний реликтовый лес, самый крупный в Центральной Европе. Главные обитатели реликтового леса — зубры.

Туристы, прибывшие в Беларусь на общественном транспорте, могут воспользоваться маршрутками, которые ежедневно курсируют между заповедником и Брестом. Если вы хотите максимально сблизиться с природой, стоит забронировать номер в гостинице поселка Каменюки рядом с парком. Возле заповедника работает пункт проката, где можно взять в аренду велосипед и колесить по увлекательным лесным маршрутам.

А любители водоемов получат удовольствие от посещения уникального Национального парка "Браславские озера", расположенного на севере Беларуси. Здесь насчитывается примерно 300 красивейших озер, "рожденных" древним ледником. Для путешественников на территории заповедника обустроены турбазы, где можно отдохнуть и в палатках.

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Идея третья: средневековые замки

На территории Беларуси хорошо сохранились старинные замки, которые ничем не уступают чешским или французским. В основном они сосредоточены на северо-западе государства, так как эти земли стали эпицентром многочисленных войн разных столетий. Часть замков не сохранилась, от других остались руины, но некоторые из них восстановили.

Осмотр лучше начать с памятника архитектуры XVI века — Мирского замка в Гродненской области, который впечатляет мощными трехметровыми стенами. Музейные экспозиции здесь открыли в 1992 году.

Отсюда рукой подать до Несвижского замка, он находится всего в 30 км. от Мирского. Когда-то маленький городок Несвиж был крупным центром Литовского княжества. Реконструкцию пострадавшего от исторических потрясений замка закончили примерно пять лет назад.

Особого внимания заслуживает один из старейших замков, доживших до наших дней — Лидский, построенный в XIV веке. Он полностью соответствует архитектуре оборонного сооружения.

Идея четвертая: героическая история

Великая Отечественная война стала огромной трагедией для народа Беларуси, о которой напоминают многочисленные мемориалы по всей стране.

Но самый первый удар фашистской армады приняла на себя героическая Брестская крепость, больше месяца ее гарнизон отражал натиск противника. На территории крепости создан мемориальный комплекс. Там вы сможете прикоснуться к героическим событиям нашей общей истории.

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