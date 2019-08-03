Топ каналов на YOUTUBE про путешествия

Хочется путешествовать, но нет времени? Или просто любишь смотреть на экзотические трипы и представлять себя на месте ведущего? "Орел и решка" уже приелось до безобразия? Выход есть всегда — выключайте телевизор, и садитесь за ноутбук. В безграничных просторах интернета есть множество трэвел-блогеров, которые делают действительно качественный контент, ничем не хуже (а в некоторых случаях даже намного лучше), чем телевизионные передачи.

Гражданин Мира

Канал о сравнении жизни в разных странах, с фото и видео, просто познавательно. Артур рассказывает и показывает страны такими, какими они являются на самом деле, со всеми минусами и плюсами. Изюминка канала — сравнение стран и зарубежных городов с российскими.

Поехавший

Парень реально поехавший! Он сознательно отправляется в страны, куда обычно не ездят туристы. К примеру, в Афганистан, где он наткнулся на настоящего террориста. Всех подробностей раскрывать не будем, но любителям трэша и экшна несомненно стоит посмотреть пару выпусков!

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Its a good trip

Саша Ляпота и его приключения, невероятные путешествия, а еще еда, о даааа! Парень мотается по свету, исполняя своеобразную гастрономическую миссию — пробуя блюда местной кухни, исследуя зарубежный фастфуд и просто наслаждаясь вкусной, и не всегда привычной нам, едой.

Nuisididoma

Хотите немного экстрима? Смотрите "Путешествия бомжа в Штатах" и "Вокруг Исландии на педалях". Настоящие испытания, ночевки в парках, на улице, минимальный запас продуктов, холод, педали, и все это за право насладиться путешествием по полной! Нет, ну там не только про выживание, еще про восхитительные виды, которые точно стоят таких "жертв" комфортом. В общем, Максим Заселян не даст вам заскучать.

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Пора валить!

Итак, с чего бы начать: с великолепного монтажа видео, богатово выбора стран и городов, или с разрывных шуток? Руслан Усачев весьма оригинально подошел к теме путешествий и съемке. Ребята рассказывают о главных достопримечательностях, много шутят, пробуют местную еду, снимают смешные вставки. Практически в каждом видео есть отдельная рубрика "Топ Кир", в котором парни тестят какое-либо средство передвижения, парадируя манеру из передачи "Топ Гир". Получается весело, но в то же время познавательно.

Джон и Ева

Это канал интернациональной семейной пары — Ева родом из России, а Джон — канадец. В 2015 году семья решила, что хочет увидеть мир не по телевизору, и не на картинках в интернете, а вживую. С того самого момента изменилось многое — ребята оставили свой дом, работу, привычную жизнь, друзей и близких и … пустились в кругосветное путешествие с помощью автостопа. В своих видео они делятся впечатлениями о разных городах и странах, а так же рассказывают о сложностях кругосветки.

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Фото превью: aznakayevo.tatarstan.ru