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Автор Елена Никитина

Советы путешествующим по миру

Путешествия print

Опыт подготовки к дальним путешествиям приходит к нам с прошествием времени. Но предупрежден — значит вооружен, а значит, о некоторых вещах лучше знать до того, как вы уже отправились в путь. Представляем вам советы бывалых путешественников, которые помогут вам сэкономить нервы, и уберечь вас от главных ошибок, допускаемых в поездках.

Берите с собой удобную и практичную обувь

В первую очередь при сборке багажа следует учитывать природные условия места, куда вы держите путь. Если вы собираетесь много ходить, или у вас в планах экскурсии с выездом на природу, брать красивые туфли, легкие кеды или балетки будет просто катастрофой. Самая оптимальная обувь для путешествий — кроссовки. Они должны быть удобными, по сезону, и не должны натирать ногу. Согласитесь, пропустить все самое интересное в поездке из-за жуткого дискомфорта вряд ли кому-то захочется.

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Мобильная связь

В первую очередь, выезжая в другие страны, заблаговременно узнайте у вашего мобильного оператора обо всех доступных условиях тарифа и пакета роуминга. Не нужно откладывать это на самый последний день, или же и вовсе полагаться на волю случая. Остаться без связи с родными и друзьями в незнакомой стране, а также не иметь доступа к выходу в интернет — очень сомнительная идея. Постарайтесь либо поменять свой тариф перед выездом на более выгодный, либо просто купить симкарту на месте.

Прививки и лекарства

Тем, кто выезжает в путешествие по экзотическим странам, врачи рекомендуют проверить, сделаны ли все необходимые прививки, а также собрать аптечку. К вирусам, болезням, климату и даже некоторой еде экзотических стран, наш организм совершенно не приспособлен. Ну и не забудьте про лекарственные средства от всевозможных укусов насекомых, морской болезни, отравления и прочих неприятностей, связанных с самочувствием и здоровьем.

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Банк

Если хотите избежать неприятных ситуаций со своими банковскими счетами в период вашего пребывания зарубежом, следует заранее предупреждать банк, который вас обслуживает, о намерении покинуть страну на какое-то время. Иногда банк, замечая подозрительную активность не на территории вашей страны, блокирует карту, считая, что она в руках злоумышленников. Остаться в чужой стране без средств — тот еще коонфуз.

Страховка

Сэкономить на всем не получится, и тем более не стоит экономить на страховке. Мы никогда не знаем, что с нами может произойти в той или иной стране, так что лучше немного доплатить за спокойствие и безопасность. Тем более, что медицинские услуги в некоторых государствах стоят очень дорого и не по карману обычному туристу.

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Фото превью: pp.userapi.com

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