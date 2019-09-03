Где на Земле жить хорошо: лучшие города на свете

- Где ж лучше?

Фото: pikabu.ru

- Где нас нет.

А.С. Грибоедов, "Горе от ума"

На сайте numbeo.com опубликовали список городов - да не простой, а ранжированный по индексу качества жизни. Он включает в себя 226 городов со всех континентов, кроме Антарктиды - пингвины были против. Далее мы подробно объясним, что это за список и с чем его едят.

На этом сайте собрана всевозможная информация о городах мира. Всё началось со стоимости продуктов и жилплощади, потом там стали публиковаться данные об уровне преступности и о климате, что позволило проекту замахнуться на такую сложную величину, как индекс качества жизни.

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Принцип вычисления индекса достаточно прост. Данные из открытых источников обработали, используя специально выведенную формулу. В неё включили покупательную способность горожан и их прожиточный минимум, соотношение цен на жильё и доходов жителей, уровень преступности, здравоохранения, загрязнения окружающей среды и другие факторы. Путём замысловатых математических операций получили заветный индекс. Поскольку алгоритм вычисления размещён на официальном сайте numbeo.com, все сомневающиеся могут повторить путь разработчиков проекта и проанализировать, можно ли верить этой статистике. Да и стоит отдать должное numbeo.com, ведь больше нет ресурсов, выкладывающих столько полезной информации в открытый доступ.

Теперь посмотрим, у каких городов на каждом континенте этот индекс самый высокий.

Наивысшие показатели - не только в Австралии с Океанией, но и в мире - у Канберры, столицы Австралии. Всё-таки жить вниз головой не так уж и плохо! Город изначально создавался как административно-представительская столица, поэтому там нет промышленных предприятий, загрязняющих воздух; сам город небольшой по размеру и окружён густыми зелёными лесами, что для Австралии вообще нетипично.

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Фото: amsterdam10.ru

В Европе пальму первенства следует отдать маленькому нидерландскому городу Эйндховен. Если вы видите это название впервые, то всё нормально, не переживайте. Отсутствие излишнего ажиотажа сыграло городу на руку - там низкая стоимость жилья, достойный уровень образования и здравоохранения, а также низкий уровень преступности. Швейцария со своим Цюрихом умылась.

Фото: votpusk.ru

Лучшим в Северной Америке стал город Роли (США, штат Северная Каролина). Ещё одно название, ни о чём не говорящее нормальному человеку, и ещё один маленький городок (и это не совпадение). Высокий уровень образования и науки, благоприятные условия для развития бизнеса, большая доля занятого населения - отличный вариант для трудолюбивого и порядочного человека.

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Фото: youtube.com

В Азии на самой высокой ступени расположился Дубаи, столица Объединённых Арабских Эмиратов. Климат там на любителя, да и цены кусаются, зато туризм и торговля компенсируют эти недостатки и позволяют городу обогнать Абу-Даби, Токио и Сингапур.

Фото: umra.livejournal.com

В Африке городом с самым высоким индексом качества жизни стал Кейптаун, законодательная столица ЮАР. По сравнению с другими африканскими городами в Кейптауне самый высокий уровень культуры, образования и экономики и низкий уровень преступности.

Фото: geographyofrussia.com

Ну а замыкает шестёрку лидеров город Южной Америки, судьба которого чем-то похожа на австралийскую Канберру. Его тоже построили в качестве административной столицы. В остальном его судьба сложилась иначе: его тоже хотели сделать чудесным городом-садом, а получилось как всегда. Речь идёт о городе Бразилиа, ну а о стране, в которой он расположен, можно догадаться. На сегодняшний день у города самый высокий ВВП на душу населения по Латинской Америке. Несмотря на неблагоприятный жаркий климат и достаточно высокую преступность, Бразилиа выгодно отличается на фоне других южноамериканских городов по уровню образования и покупательной способности населения.

Найти практическое применение этому списку не составит труда. Индекс уровня качества жизни покажет, где можно приятно провести время в качестве туриста. К сожалению, города России не заняли высоких позиций. Но это нужно рассматривать как мотивацию для роста. Кто знает, может, однажды мы опровергнем знаменитую цитату из Грибоедова.