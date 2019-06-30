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Автор Марина Пархоменко

Разрушаем стереотипы о путешествиях и путешественниках

Путешествия print

Широкое распространение получило мнение, что если человек часто выезжает за пределы родины, значит, у него денег куры не клюют. А лететь на край света, чтобы окунуться в воды океана и вовсе незачем, когда есть дача у озера. Путешествия обросли изрядной долей стереотипов, от которых необходимо избавиться, чтобы свободно ездить по миру.


27 лайфхаков для путешествий

Если денег мало, отдыхай на даче

Отдых на даче и в самом деле стоит совсем недорого, в отличие от путешествия в европейскую страну. Но это не значит, что от поездки надо отказаться. Так как миф о большой дороговизне заграничного путешествия не соответствует действительности. Сейчас есть масса способов сэкономить — начиная от средств передвижения и заканчивая жильем.

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Без компании нет смысла путешествовать

"Вместе весело шагать по просторам" — эта песенка не про вас. Она хороша для пионерского лагеря. Не стоит лишать себя путешествия только потому, что друзья не могут составить вам компанию. У туристов, которые познают мир самостоятельно, есть множество преимуществ. Они могут посвятить осмотру достопримечательностей или посещению ресторана столько времени, сколько захотят. Таким путешественникам не приходится ни под кого подстраиваться. К тому же они могут легко заводить новых знакомых.

Туристы-одиночки отмечают, что им удается полностью погрузиться в атмосферу места пребывания и лучше изучить его. При этом возраст не имеет никакого значения. Даже пожилые одиночные путешественники успешно ездят по земному шару. Всегда найдутся отзывчивые люди, которые ответят на ваш вопрос, помогут донести до отеля тяжелый чемодан. А для приятного и полезного общения можно завести разговор за чашкой кофе с тем, кто оказался рядом.

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Загорать можно и в Египте, незачем далеко ехать

Еще один распространенный стереотип — зачем утомлять себя дальней поездкой, если вполне подойдет солнечный морской берег на более близком расстоянии от родного города: в Крыму, Краснодарском крае, Египте. Более того, после запрета на туры в Египет и Турцию для граждан России в 2015 году, многие люди отказывались от других предложений туроператоров и ждали возобновления поездок по знакомым маршрутам. Некоторые туристы, пренебрегая собственной безопасностью, даже искали обходные пути, чтобы попасть в Турцию или Египет через соседние страны. Как только снова было разрешено отдыхать в Турции, возобновились массовые заезды россиян, которых там привлекают адекватные цены, высокий уровень сервиса. Кроме того, не надо морочить голову с оформлением визы.

Курсировать по привычному маршруту удобно, но при этом турист лишает себя возможности познакомиться с интересными уголками мира и запастись новыми яркими впечатлениями. Ведь на нашей планете есть невероятной красоты природа. Например, великолепное побережье Коста-Рики или Кубы, достопримечательности Северной Греции, Гоа и Таиланд. Если Анталия предлагает пассивный отдых на пляже или у бассейна, то в упомянутых уголках нашей планеты вас ждут незабываемые впечатления в сочетании с купанием в море или океане.

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Путешествия — дело бесполезное

Те, кто ценит в жизни только материальные блага, убежден, что деньги нужны исключительно для приобретения автомобиля, дачи, бытовой техники, на шубы и драгоценности. Они считают путешествия бесполезной тратой средств и никогда не поймут романтиков, расширяющих в поездках свой кругозор, и привозящих домой багаж неизгладимых впечатлений и воспоминаний. Остаётся надеяться, что материалисты изменят своё мнение, услышав рассказ соседей о яркой загранпоездке с просмотром фотографий.

Фото превью: domturist.ru

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Разрушаем стереотипы о путешествиях и путешественниках
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