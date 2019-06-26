Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Никитина

Лучшие места Краснодара для туристов

Туризм » Путешествия

Краснодар — город миллионник на Юге России, который славится своим теплым климатом и красотой. Город кофеен, оригинальных ресторанов, спортивный и культурный город с богатой историей, старинной архитектурой и природными ландшафтами. Приезжая в первый раз в Краснодар, стоит посетить основные достопримечательности, заглянуть в музеи, и, конечно, посмотреть на реку Кубань, оценив ее масштабы.

Лучшие места Краснодара для туристов

1. Улица Красная

Улица Красная для краснодарцев — центральная точка города. Примечательно, что улица длиной почти 5 км., по праздникам и выходным перекрывается, и становится полностью пешеходной. По Красной находятся не только сотни уютных кофеен, магазинов, многочисленных фастфудов и прочих радостей для туриста, но и основные достопримечательности города — начиная от фонтанного комплекса у кинотеатра "Аврора", Александровской арки и памятников кубанских деятелей культуры, заканчивая потрясающими парками и административными зданиями.

Читайте также: Лучшие уголки России для яхтинга

2. Стадион и парк "Краснодар"

Лучшие места Краснодара для туристов. 403901.jpeg
Фото: Sports. ru

Стадион, появившийся в Краснодаре всего пару лет назад, уже успел приковать к себе внимание любителей архитектуры. Со стороны он напоминает Колизей, ночью — светится и манит к себе влюбленные пары. Парк, открывшийся год назад, успел завоевать признание не только россиян, но и приезжих туристов. Проект был создан в сотрудничестве с зарубежными специалистами. В итоге получился невероятно крутой парк, с огромным количеством деревьев, водоемом, музыкальным уголком, детскими площадками и амфитеатром по европейским стандартам.

3. Музей Фелицына

Лучшие места Краснодара для туристов. 403902.jpeg
Фото: yugarf. ru

Музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына был основан еще в 1879 году. В музее хранится множество коллекций, одна из самых известных — бывшая коллекция Войскового музея которая насчитывает более 13 тыс. предметов. Музей ежемесячно анонсирует новые тематические выставки, которые раскрывают быт казаков, историю России и Кубани, события военного времени, культурную жизнь края.

Читайте также: Пять развлечений в Шотландии

4. Кубанская набережная и вид с Тургеневского моста

Лучшие места Краснодара для туристов. 403903.jpeg
Фото: yugarf. ru

Кубанская набережная — одно из самых популярных мест для прогулок в Краснодаре. Набережная окружена новостройками, дорожка, вымощенная белым камнем, ведет к реке. Рядом есть парк, где запросто можно устроить пикник, или пожарить шашлыки на выходных. С территории набережной можно подняться на Тургеневский мост, с которого открывается чудесный вид на реку и панорама высоток.

5. Ботанический сад

Лучшие места Краснодара для туристов. 403904.jpeg
Фото: KudaGo. com

Это — прекрасное место, которое занимает площадь в 37 га. В Ботаническом саду можно посмотреть на растения, прибывшие из Западной Европы, Дальнего Востока и даже Северной Америки. Всего он насчитывает около 1700 видов растений, 70 из которых находятся в Красной книге ввиду постепенного исчезновения.

Читайте также: Потайные места Санкт-Петербурга

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Автор Елена Никитина
Елена Никитина — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Алексей Ткаченко
Алексей Ткаченко — журналист, редактор новостной службы Правды.Ру
Темы россия туризм туристы краснодар путешествия краснодарский край
Новости
В Артёмовске пропали двое финских наёмников
Europe 1: военные ВСУ уже пожаловались на ещё не переданные ВСУ западные танки
Эксперты Роспотребнадзора предупредили жителей Башкирии о росте заболеваемости мышиной лихорадкой в этом году
Земфира* впервые вышла на связь после признания её иноагентом: "Я в порядке"
Российских мобилизованных не лишат льгот и выплат даже если мобилизация закончится раньше СВО
В Новосибирске мигрант поджёг гараж с дорогими машинами и оказался в СИЗО
Бывший командир "Азова"* Жорин: ВСУ несут тяжёлые потери в районе Артёмовска
Доктор Мясников: мужской организм просто не рассчитан на долголетие
Global Times: США могут открыто вмешаться в конфликт на Украине и начать переговоры с РФ
RMC: воевавший за ВСУ наёмник из Франции Давид Д. получил смертельное ранение в голову под Донецком
Популярное
ВСУ нанесли удар по командному пункту "Востока" из-за неудачи

Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.

Ходаковский: ВСУ нанесли удар по командному пункту "Востока" в Угледаре из-за неудачи
РИА Новости: землетрясение в Турции грозит Анкаре войной между Эрдоганом и оппозицией в 2023 году
Катастрофа в Турции открыла страшное: Анкара готовится к "войне"
В Сети появились фото сына Соловьёва с накрашенными ногтями
Жириновский ещё в 2013 году предсказал землетрясение в Турции
"Народный президент": что может быть лучше для страны Сергей Лебедев Водолеи под знаком зодиака 14 февраля: ирония с быстротой мысли Соломон Соловьев Невнятная и близорукая политика России породила опасную проблему на Украине Виктор Пахомов
Появилось видео уничтожения десантниками России опорного пункта ВСУ
Стало понятно, почему помощника Кадырова отравили через письмо
Вассерман оценил заявление Кадырова о взятии Харькова и Одессы
Вассерман оценил заявление Кадырова о взятии Харькова и Одессы
Последние материалы
Земфира* впервые вышла на связь после признания её иноагентом: "Я в порядке"
Российских мобилизованных не лишат льгот и выплат даже если мобилизация закончится раньше СВО
В Новосибирске мигрант поджёг гараж с дорогими машинами и оказался в СИЗО
Бывший командир "Азова"* Жорин: ВСУ несут тяжёлые потери в районе Артёмовска
Доктор Мясников: мужской организм просто не рассчитан на долголетие
Лучшие места Краснодара для туристов
Global Times: США могут открыто вмешаться в конфликт на Украине и начать переговоры с РФ
RMC: воевавший за ВСУ наёмник из Франции Давид Д. получил смертельное ранение в голову под Донецком
Жительница Волгограда боится, что власти заблокировать выезд из её гаража
Исследование: обогащённая селеном пища может использоваться против болезни Альцгеймера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников