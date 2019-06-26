Мир Политика Экономика Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Путешествия
Туризм Регионы
Автор Елена Никитина

Лучшие места Краснодара для туристов

Путешествия » Туризм print

Краснодар — город миллионник на Юге России, который славится своим теплым климатом и красотой. Город кофеен, оригинальных ресторанов, спортивный и культурный город с богатой историей, старинной архитектурой и природными ландшафтами. Приезжая в первый раз в Краснодар, стоит посетить основные достопримечательности, заглянуть в музеи, и, конечно, посмотреть на реку Кубань, оценив ее масштабы.


Краснодар – столица Кубани и «ворота Кавказа».

1. Улица Красная

Улица Красная для краснодарцев — центральная точка города. Примечательно, что улица длиной почти 5 км., по праздникам и выходным перекрывается, и становится полностью пешеходной. По Красной находятся не только сотни уютных кофеен, магазинов, многочисленных фастфудов и прочих радостей для туриста, но и основные достопримечательности города — начиная от фонтанного комплекса у кинотеатра "Аврора", Александровской арки и памятников кубанских деятелей культуры, заканчивая потрясающими парками и административными зданиями.

Читайте также: Лучшие уголки России для яхтинга

2. Стадион и парк "Краснодар"

Стадион, появившийся в Краснодаре всего пару лет назад, уже успел приковать к себе внимание любителей архитектуры. Со стороны он напоминает Колизей, ночью — светится и манит к себе влюбленные пары. Парк, открывшийся год назад, успел завоевать признание не только россиян, но и приезжих туристов. Проект был создан в сотрудничестве с зарубежными специалистами. В итоге получился невероятно крутой парк, с огромным количеством деревьев, водоемом, музыкальным уголком, детскими площадками и амфитеатром по европейским стандартам.

3. Музей Фелицына

Лучшие места Краснодара для туристов. 403902.jpeg
Фото: yugarf.ru

Музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына был основан еще в 1879 году. В музее хранится множество коллекций, одна из самых известных — бывшая коллекция Войскового музея которая насчитывает более 13 тыс. предметов. Музей ежемесячно анонсирует новые тематические выставки, которые раскрывают быт казаков, историю России и Кубани, события военного времени, культурную жизнь края.

Читайте также: Пять развлечений в Шотландии

4. Кубанская набережная и вид с Тургеневского моста

Лучшие места Краснодара для туристов. 403903.jpeg
Фото: yugarf.ru

Кубанская набережная — одно из самых популярных мест для прогулок в Краснодаре. Набережная окружена новостройками, дорожка, вымощенная белым камнем, ведет к реке. Рядом есть парк, где запросто можно устроить пикник, или пожарить шашлыки на выходных. С территории набережной можно подняться на Тургеневский мост, с которого открывается чудесный вид на реку и панорама высоток.

5. Ботанический сад

Лучшие места Краснодара для туристов. 403904.jpeg
Фото: KudaGo.com

Это — прекрасное место, которое занимает площадь в 37 га. В Ботаническом саду можно посмотреть на растения, прибывшие из Западной Европы, Дальнего Востока и даже Северной Америки. Всего он насчитывает около 1700 видов растений, 70 из которых находятся в Красной книге ввиду постепенного исчезновения.

Читайте также: Потайные места Санкт-Петербурга

Фото превью: top10.travel

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы туризм краснодар путешествие достопримечательности
Обсудить
Актуальная аналитика
ЦБ
Портфельный менеджер: золото в ЦБ России лежит на критический момент
Недвижимость
Загляните внутрь дома Иванки Трамп и Джареда Кушнера в Вашингтоне, округ Колумбия﻿
Новости Грузии
Гибель Грузии: уроки для современной России
Новости Все >
Прокуратура Парижа определила две возможные причины пожара в Нотр-Даме
Путин подарил Зюганову на день рождения материалы съезда КПСС
Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград
Тайное назначение муниципальных выборов выявили в пяти округах Петербурга
Гинер предложил включить в чемпионат России по футболу клубы из других стран
Трамп пообещал, что возможная война с Ираном "не займет много времени"
В Таиланде изучают возможность введения налога на онлайн-игры
Путин призвал региональные власти своевременно реагировать на проблемы людей
Российский гидролог предложил разобрать Крымский мост ради экологии
РФС пожалуется на Федерацию футбола Грузии в ФИФА
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Столкновение истребителей над Германией попало на видео

Во время учений в Германии столкнулись два истребителя. Оба пилота успели катапультироваться, однако выжить удалось только одному.

Столкновение истребителей над Германией попало на видео
Нашествие крыс вынудило Елизавету II покинуть Букингемский дворец
Новости Европы
Нашествие крыс вынудило Елизавету II покинуть Букингемский дворец
Экономика
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
Власть
Отставка Евкурова: официальные и негласные причины и последствия
Мир. Новости мира
ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?

Если кто-то думает, что ПАСЕ обсуждает вопрос о возвращении России из-за того, что там пересмотрели свои взгляды на нее, то он жестко ошибается.

ПАСЕ и Россия. Какие отношения ждут нас?
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Новости Грузии
Эксперт: политический кризис дорого обойдется Грузии
Новости Екатеринбурга
В уральский поселок из-за угрозы беспорядков на межнациональной почве отправлен ОМОН
Власть
Россия снова перед выбором: революция или эволюция
Власть
Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года

Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.

Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года
Из-за пенсионной реформы у "ЕР" никаких перспектив нет - депутат Нилов
Партии
Из-за пенсионной реформы у "ЕР" никаких перспектив нет - депутат Нилов
Общество
Бюджетные места в вузах будут сокращены - доклад правительства
Происшествия
В Нью-Йорке убили служившую в ВВС США уроженку России и двух ее детей
Любовь Степушова Гибель Грузии: уроки для современной России Любовь Степушова Игорь Буккер Мир окажется в руках шестипалых? Игорь Буккер Брунгильда Рабиновитц "Перикола": актуальная политика в оперетте XVIII века Брунгильда Рабиновитц
Комментарии
Трамп пообещал, что возможная война с Ираном "не займет много времени"
Специалист РАН: вода на мелководье Байкала загрязнена и непригодна для питья
Российский гидролог предложил разобрать Крымский мост ради экологии
Путин подарил Зюганову на день рождения материалы съезда КПСС
Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград
Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Гравитационная аномалия для недоучек
Специалист РАН: вода на мелководье Байкала загрязнена и непригодна для питья
Песков переадресовал вопрос о тратах российских чиновников в командировках
Гибель Грузии: уроки для современной России
Российский гидролог предложил разобрать Крымский мост ради экологии
Семь партий уведомили ЦИК об участии в довыборах в Госдуму
ВЦИОМ: 90% россиян хотят видеть у власти молодежь
Возвращение России в ПАСЕ ничего не изменит. Тогда зачем?
Возвращение России в ПАСЕ ничего не изменит. Тогда зачем?
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Гибель Грузии: уроки для современной России
В Крыму во время тренировочных прыжков погибли два десантника
В Крыму во время тренировочных прыжков погибли два десантника
В Крыму во время тренировочных прыжков погибли два десантника
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ