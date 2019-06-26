Лучшие места Краснодара для туристов

Краснодар — город миллионник на Юге России, который славится своим теплым климатом и красотой. Город кофеен, оригинальных ресторанов, спортивный и культурный город с богатой историей, старинной архитектурой и природными ландшафтами. Приезжая в первый раз в Краснодар, стоит посетить основные достопримечательности, заглянуть в музеи, и, конечно, посмотреть на реку Кубань, оценив ее масштабы.



Краснодар – столица Кубани и «ворота Кавказа».

1. Улица Красная

Улица Красная для краснодарцев — центральная точка города. Примечательно, что улица длиной почти 5 км., по праздникам и выходным перекрывается, и становится полностью пешеходной. По Красной находятся не только сотни уютных кофеен, магазинов, многочисленных фастфудов и прочих радостей для туриста, но и основные достопримечательности города — начиная от фонтанного комплекса у кинотеатра "Аврора", Александровской арки и памятников кубанских деятелей культуры, заканчивая потрясающими парками и административными зданиями.

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2. Стадион и парк "Краснодар"

Стадион, появившийся в Краснодаре всего пару лет назад, уже успел приковать к себе внимание любителей архитектуры. Со стороны он напоминает Колизей, ночью — светится и манит к себе влюбленные пары. Парк, открывшийся год назад, успел завоевать признание не только россиян, но и приезжих туристов. Проект был создан в сотрудничестве с зарубежными специалистами. В итоге получился невероятно крутой парк, с огромным количеством деревьев, водоемом, музыкальным уголком, детскими площадками и амфитеатром по европейским стандартам.

3. Музей Фелицына

Фото: yugarf.ru

Музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына был основан еще в 1879 году. В музее хранится множество коллекций, одна из самых известных — бывшая коллекция Войскового музея которая насчитывает более 13 тыс. предметов. Музей ежемесячно анонсирует новые тематические выставки, которые раскрывают быт казаков, историю России и Кубани, события военного времени, культурную жизнь края.

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4. Кубанская набережная и вид с Тургеневского моста

Фото: yugarf.ru

Кубанская набережная — одно из самых популярных мест для прогулок в Краснодаре. Набережная окружена новостройками, дорожка, вымощенная белым камнем, ведет к реке. Рядом есть парк, где запросто можно устроить пикник, или пожарить шашлыки на выходных. С территории набережной можно подняться на Тургеневский мост, с которого открывается чудесный вид на реку и панорама высоток.

5. Ботанический сад

Фото: KudaGo.com

Это — прекрасное место, которое занимает площадь в 37 га. В Ботаническом саду можно посмотреть на растения, прибывшие из Западной Европы, Дальнего Востока и даже Северной Америки. Всего он насчитывает около 1700 видов растений, 70 из которых находятся в Красной книге ввиду постепенного исчезновения.

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Фото превью: top10.travel