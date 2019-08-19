Шесть вещей, которые нужно сделать в новом городе

Переехали ли вы в новый город или просто решили сменить на пару дней обстановку - нужно сделать следующее.

Для начала сходите в краеведческий музей. Согласны, что такое времяпровождение не является самым веселым. Однако в таком месте хранится вся информация о городе, в котором вы находитесь. Как правило, этот пункт касается больше небольших городов, о которых в интернете не пишут. В самых маленьких городах есть музеи, в которых представлены местные реликвии-экспонаты. Такие места считаются одним из лучших знакомств с городом.

Местный рынок - еще одна возможность познакомиться с городом поближе. Это не говорит о том, что нужно обязательно что-то покупать, можно просто посмотреть, поинтересоваться, может что-то попробовать, например, местный деликатес. Если город расположен где-нибудь на побережье значит там всегда есть свежая рыба и различные морепродукты. На местном рынке происходит как бы своя жизнь, там есть отдельная культура и свои особенности.

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Центральный парк - этот пункт является тоже обязательным в знакомстве с новым городом. В каждом городе есть свои уникальные растения. А еще прогулка по парку является прекрасным отдыхом, ведь природа всегда успокаивает.

На улицах вашего родного города наверняка есть уличные музыканты, в концертных залах выступают местные группы. Так и с другими городам - у них есть своя музыка. Концерт местных музыкантов, даже не совсем известных даст возможность проникнуться к культуре этого города. А еще в такой атмосфере отлично раскрываются местные жители и за ними можно понаблюдать.

Не хотите на концерт, можно посетить местный ресторанчик и познакомиться с местной кухней. Нужно лишь заранее промониторить в каком ресторане местная кухня будет показана более колоритно. Если в интернете сложно понять можно просто посоветоваться с местными жителями куда стоит сходить пообедать/поужинать. Не бойтесь, смело посещайте места с национальной кухней, расширяйте свой гастрономический кругозор. А после можно написать небольшой обзор про заведение, чтобы помочь другим туристам.

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И последний совет для приезжающих в новый город - экскурсия пешком. Такая прогулка по городу подарит вам море хороших впечатлений. Конечно велика вероятность заблудиться, но ведь можно спросить дорогу у местных жителей, которые помогут. Городская суета, новые виды и люди - это то, что лучше всего даст возможность узнать о новом городе и познакомиться с ним. Все перечисленные пункты - это отличный краткий экскурс для новой незнакомой местности особенно если в интернете о городе практически ничего интересного.

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Фото превью: freepik.com