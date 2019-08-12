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Автор Полина Козлова

Что делать, если ты заболела в путешествии

Путешествия print

На фотографиях из путешествий мы видим прекрасную картинку, да и по рассказам блогеров путешествие — это легко. Например, купить билеты, найти отель и все новое — это совсем не страшно. Только у путешествий есть и другие стороны, например, всегда есть риск заболеть. Как раз этот пункт многие умалчивают. Не забывайте о том, что при смене климата и часового пояса организму нужно адаптироваться. Именно поэтому может подняться температура, и ослабнуть иммунитет. Но что же делать если вы все же заболели во время долгожданного отпуска, да еще и в другой стране — сейчас узнаете.

Перед отъездом нужно посетить своего лечащего врача, он назначит вам несколько анализов, которые в свою очередь позволят выяснить скрытые заболевания или воспаления. Врач даст все необходимые рекомендации, а еще он должен написать письмо о вашем состоянии, чтобы вы взяли его с собой. Некоторые лекарственные препараты могут отсутствовать в другой стране, поэтому нужно уточнить про аналоги. Еще именно по этой причине нужно к тратам прибавить еще и дополнительные расходы в виде врачей и лекарств.

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Относитесь очень внимательно к новым продуктам и окружению в новой местности. Например, в незнакомой местности не рекомендуется пить водопроводную воду, есть незнакомые продукты и нарушать график сна. Не забывайте хорошо мыть овощи и фрукты перед их употреблением, а также пейте как можно больше чистой воды. И конечно очень важно проветривать помещение, чтобы инфекционные заболевания не могли распространяться. Также старайтесь как можно меньше находиться в местах большого скопления людей.

Записку, которую ранее вам отдал лечащий врач вложите в свой паспорт и сделайте небольшую карточку с информацией о себе, которая также должна быть в паспорте. Там должен быть адрес, номер телефона близкого человека и ваше имя. А еще лучше всего рассказать человеку, с которым вы отправились в отпуск немного о своих заболеваниях, если они имеются у вас, чтобы он был в курсе. Это поможет в случае, когда вы не сможете внятно ответить на вопросы.

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Самолечение в другой стране — это худшее, что вы можете придумать в случае плохого самочувствия в другой стране. Даже если медицинское учреждение находится далеко от вашего места нахождения все-равно нужно поехать к врачу, особенно если состояние становится все хуже. Скорая помощь может не приехать быстро и заранее разузнайте о местной обстановке и жителях. В любом случае вызовите такси чтобы отправиться в больницу иначе все может закончится плачевно.

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Фото превью: voprosoff.net

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Темы отпуск болезнь путешествие полезные советы
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