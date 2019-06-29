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Автор Мария Иванова

За посещение этих мест вполне можно попасть под арест

Путешествия print

Множество таинственных мест манят путешественников по всему миру, к многим из них сложно подобраться из-за расположения, а есть такие, путь к которым закрыт на уровне закона. Можно попасть под арест, получить срок или вообще лишиться жизни. Итак, что же это за места.


Особо Секретные и Охраняемые Места Земли // МоМо

Начнем с самого спорного, узнать что-то о "Комнате 39" вряд ли кому-то удастся, ведь это в КНДР. Говорят, что именно здесь занимаются отмыванием денег для правительства Северной Кореи. Начало было положено в 2011 году, это некий центр мошеннических операций, там же занимаются поставками оружия и другой контрабанды. В общем — это могут быть всего лишь домыслы, но они есть. Нахождение рядом с секретным зданием может быть расценено, как угроза режиму, а проникновение внутрь может закончится очень плачевно. Арест в данном случае покажется просто даром судьбы. 

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Второе место, попасть куда реально, но опасно — Сюртсей. Это остров в Исландии, который образовался из-за извержения вулкана, это произошло в 1960-ых годах. С того самого момента за родившимся островом наблюдают ученые и никто не должен нарушить тайну этого эксперимента. Именно поэтому появляться на острове простым туристам нельзя. Есть на Сюртсее один домик для ученых, но там можно остановиться разве что на ночь. Это объект Всемирного природного наследия и все исследователи, которые приезжают для работы на остров, проходят тщательный досмотр. Никаких семян и живых организмов не должно появиться на острове искусственным путем, ученые как раз-таки и следят за тем, как появляется жизнь.

В Эфиопии, а именно — в Аксуме, есть такое место, как Церковь Марии Сионской. Именно здесь хранится Ковчег Завета, в само здание храма могут входить паломники, а вот в часовню, где лежит этот священный артефакт, только хранитель ковчега. В старое здание церкви можно входить только мужчинам, вот такие правила. Даже патриарх не может смотреть на ларец, а хранитель не имеет права покидать церковь. Он же выбирает себе смену, преемника.

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Теперь перенесемся на гавайский остров. Сюда тоже нельзя приезжать, даже если очень хочется. 130 аборигенов живут здесь постоянно, называется остров Ниихау. Приглашать кого-то на территорию острова могут исключительно члены семьи Робинсон, они владеют островом. Все дело в намерении сохранить изначальную историческую гавайскую культуру. На пляж заступать нельзя, попытка выхода на пляж будет рассмотрена, как нарушение частной территории, а вот поплавать рядом можно.

В Северном Йоркшире находится военная база Ментвит-Хилл, где работают 2 тысячи человек. Это место принято считать самой большой организацией, которая была создана для поиска информации. Выглядит здание очень эффектно, по погулять по территории не удастся, последствия пересечения границы закрытой территории даже трудно себе представить.

Первый мужской клуб в Британии называется "Джентльменский клуб Уайта". Он самый закрытый в мире, там только самые влиятельные люди, они собираются, чтобы поиграть за карточным столом, выпить и пообщаться. Все члены клуба должны одобрить нового кандидата, который, плюс ко всему, должен внести внушительную сумму. Пребывание в клубе влиятельных лиц обеспечивает целая служба безопасности, а нарушители без сожаления отправляются в полицейский участок. 

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Фото превью: kulturologia.ru

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Темы туризм путешествие достопримечательности
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