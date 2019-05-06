Убежище для интровертов: чем привлекает отель на "Берегу Скелетов"

"Берег Скелетов": рай для интроверта

3:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Намибии есть очень интересное место, туда можно смело ехать интровертам.

Речь идёт об уединении среди песков у моря. Бунгало созданы в стиле обломков кораблей, в этом есть скрытый смысл. Дело в том, что это место называется "Берегом скелетов", потому что здесь очень часто пропадали и умирали люди. Конечно, путешественников, которые полны энтузиазма и любопытства, постоянно тянет в эти места.

Пустыня растягивается через всё побережье Намибии до самой границы с соседней Анголой. Это бескрайняя пустыня, завораживающая, устрашающая. Появление такого отеля вызвало ещё больший интерес к загадочному месту. Выглядит отель очень стильно, но давайте посмотрим на историю этого места, чтобы понять, что здесь делают разбитые корабли.

Берега скелетов

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Дело в том, что африканские и другие международные суда раньше очень часто проходили мимо этого берега, здесь всегда был жуткий туман, велика вероятность поймать:

большой валун,

постоянные штормы,

всегда холодно,

моряки прекрасно знают, что курс на Бенгальское течение является опасным.

Даже тогда, когда моряки чудом оставались живы, они попросту не могли добраться до города, повсюду одна большая пустыня. Случалось, что люди даже не уходили далеко от берега, они умирали от жары и голода. Отсюда и говорящее название "Берега скелетов". Вообще, это национальный природный парк, он берет свое начало у реки под названием Угаб, а растягивается на целых 500 километров, речь идёт об Атлантическом побережье, парк длится до другой реки, называется она Кунене.

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Здесь можно увидеть очень много интересного, например:

кости китов,

обломки огромного числа кораблей (их больше тысячи разбилось в этих местах).

Геологи называют это побережье чуть ли не самым старым на Земле. Дело в том, что некоторым горным породам больше полутора миллиардов лет. Со временем изменилась линия берега, всё из-за того, что здесь обычным явлением являются песчаные ветра, они постепенно отодвигают начало морской пучины. Так уменьшается океан, можете себе представить, раньше была большая вода, а теперь куча песка. Именно поэтому среди пустыни можно встретить обломки кораблей, просто эта территория когда-то ещё была покрыта водой.

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Что касается позитивных моментов, здесь можно встретить:

ушастых тюленей,

в пустыне живут шакалы,

еще есть жирафы,

и очень редкие животные, речь о пустынных слонах.

Учёные долго за ними гнались, существование этих животных стояло под вопросом, кстати, для того чтобы найти воду, они роют песок хоботом. Вот такое уникальное, страшное и таинственное место — "Берег скелетов".

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Фото превью: thecoolector. com

Уточнения

Нами́бия; до 1968 года — Юго-За́падная А́фрика — государство в Южной Африке.

Берег Скелетов (англ Skeleton Coast National Park) — национальный парк в Намибии.