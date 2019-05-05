Музей отвратительной еды в Швеции: об аппетите можно забыть

В Шведском городе Мальма можно найти, пожалуй, один из самых необычных музеев в мире — Музей отвратительной еды.

Музей со странным названием открылся 31 октября 2018 года. Пока что, этот музей является единственным в своём роде — однако его правильнее было бы называть выставкой, ведь проработал он только три месяца (с открытия до января 2019 года).

Читайте также: Собрание удивлений: гид по самым странным музеям мира

Организатора этого странного музея зовут Сэмюэл Вест. Он утверждал, что среди так называемых "экспонатов" музея были такие блюда, которые рискнет попробовать только самый отважный. У большинства людей, предпочитающих нормальную еду, такие продукты вызывают настоящее отвращение (прямо в духе название самого музея).

Сэмюэл Вест считает, что знакомство людей с необычной едой поможет решить проблему нехватки продовольствия по всему миру. Именно по этой причине все экспонаты выставки были настоящими, а посетители смогли оценить не только их запах и вид, но и попробовать на вкус. Интересно также, что экспонаты хранились необычным образом — в колбах, чтобы сохранить "деликатесы" в лучшем виде. Лозунгом музея, написанным на сайте, было то, что именно совместная трапеза способна превратить любых незнакомцев в друзей.

Для организации подобной выставки Сэмюэлу Весту и его товарищам пришлось тщательно изучить почти все кухни мира и отобрать из них чуть меньше ста блюд. "Меню" получилось крайне разнообразным. Все блюда регулярно сменялись свежими — поэтому качество продуктов было гарантировано.

В музее можно было попробовать, например, гусениц мопане, которых употребляют в Южной Африке, или сыр с названием "касу марцу", который кишит личинками сырной мухи. Не оставили без внимания организаторы выставки и блюдо "сюрстремминг" — квашеную сельдь с очень резким запахом, которую начали употреблять в пищу во время шведской войны с германским городом Любек. Соль была дефицитной. Ее приходилось экономить. Поэтому, рыба не засаливалась, а бродила.

Любителям кофе был предложен интересный напиток с названием "копи-лувак". Внушительной кажется цена зерен этого напитка за килограмм, но больше способен удивить способ его приготовления. Кофейные зерна скармливаются мусангам, затем собирается их помет, откуда эти зернышки снова выбираются и засушиваются. Гурманам, конечно, такой напиток приходится по вкусу. Спрос же на копи-лувак значительно выше предложения, ведь за год производится всего пара сотен килограмм зерен.

Конечно, это далеко не полный перечень отвратительных блюд, собранных со всего мира в одном месте.

Читайте также: Музей не для слабонервных