Южная Корея: прогулки по вечернему Сеулу

В предыдущих статьях уже было рассказано о том, что такое Сеул, как до него добраться из аэропорта, как ездить на общественном транспорте и где можно походить по магазинам и культурно обогатиться историей Кореи. Наконец, после всех рекомендаций, насмотревшись на исторические достопримечательности, накупив вещей и вдоволь поездивши на метро, пришло время пройтись по вечернему Сеулу и полюбоваться теми местами, которые красивы и интересны днем, но с наступлением темноты они становятся еще интереснее и краше.

Чхонгечхон

Первым из таких мест можно назвать ручей Чхонгечхон, который протекает в центре Сеула. Общая протяженность ручья — около 11 километров. Очень долгое время он находился под асфальтом и использовался как обычная проезжая часть. Никто из корейцев даже лишний раз не задумывался о его существовании.

Однако, немного позже, когда Сеул стал всё больше и больше разрастаться, корейцы решили привнести кусочек живой природы прямо в центр мегаполиса, чтобы разбавить "каменные джунгли". Начались строительные работы, и через три года обычная проезжая часть превратилась в прекрасную прогулочную зону, больше напоминающую набережную.

По вечерам здесь зажигаются огни, работает иллюминация вдоль берегов, по выходным играют музыканты. Корейцы любят приходить сюда, чтобы отдохнуть от городской суеты. Кроме того, на ручье с конца ноября до середины декабря проходит Сеульский фестиваль фонарей. Сам ручей находится в десяти минутах пешком от дворца Кёнбокун.

Сеульская башня "N"

Если вы хотите полюбоваться ночным Сеулом с высоты, то вам обязательно нужно посетить парк Намсан и подняться на сеульскую башню. Оттуда с высоты 236 метров открывается прекрасный панорамный вид на весь город.

Помимо самой обзорной площадки, наверху есть "дерево любви", а также музей, рестораны и кафе. При огромном желании можно заказать ужин на самом верху башни, которая совершает оборот в 360 градусов примерно за два часа. Поэтому можно совместить приятное с полезным — и на город посмотреть, и поужинать.

Подняться к башне можно пешком либо по канатной дороге. Пешком — около 40 минут в гору. Подъем по канатной дороге туда-обратно стоит 8500 вон. Плюс вход на смотровую площадку — 9000 вон.

Тондэмун Дизайн Плаза

Самое большое асимметричное здание в мире, созданное британским дизайнером иракского происхождения Захой Хадид. С момента создания в 2014 году ее творение стало одной из самых популярных достопримечательностей Сеула.

Напоминающее огромный инопланетный корабль в темноте здание буквально ослепляет светом. Дизайн Плаза включает в себя выставочные залы, парк и многое другое. Кроме того, здесь ежегодно проводится неделя высокой моды в марте и октябре.

Эта тройка мест — далеко не весь список того, что стоит посетить вечером в Сеуле, но определенно "must see" для каждого туриста. Если честно, с наступлением темноты, Сеул становится похож на большую сверкающую игрушку, которая так и манит выйти к себе из отельных номеров. Если все-таки однажды поддаться искушению и последовать зову города, то есть все шансы, что вы никогда уже не останетесь к Сеулу равнодушными.