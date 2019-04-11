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Елена Никитина

Лекарства и игрушки: что взять с собой в путешествие с ребёнком

2:59
Туризм » Путешествия

Практически все люди любят путешествовать. Не важно куда: в жаркие страны, на море или в гастрономический тур по Европе, а может, и вовсе к родственникам в Сочи. Взрослые люди всегда осознают, что им обязательно нужно закинуть в чемодан, но что понадобится в дороге ребёнку, предугадать куда сложнее. Как не попасть впросак в дороге, и какие вещи просто необходимо взять с собой в путешествие с детьми?

Что взять с собой в путешествие с ребенком. 402887.jpeg

Всегда заботьтесь о лекарствах

Это кажется банальным, ведь практически каждый из нас знает, что класть в дорожную аптечку. Часто болит живот — возьмём таблетки. Укачивает? Браслеты на руку или лекарство от укачивания. Однако большинство лекарств предназначено для взрослых и в употребление ребёнку не подойдет.

Просмотрите в Интернете список лекарств, которые могут понадобиться при несварении, тошноте, запоре, а также температуре. Дети очень подвижны, так что возьмите обеззараживающий крем, жидкость и бинты на всякий случай. И не забывайте, что ребенка может укачать в поездке.

Маленького друга не стоит оставлять дома

У детей, особенно в возрасте трех-шести лет, обычно бывают любимые игрушки, которые буквально спят и едят вместе с ребенком. Если у вашего чада есть такой друг, крайне нежелательно оставлять его дома в период поездки.

Нежелание тащить плюшевого мишку с собой в Турцию может обернуться для вас катастрофой — капризы и истерика обеспечены. Некоторые дети также не могут уснуть без любимой игрушки — это намек родителям, которые мечтают о спокойном и умиротворенном перелете, к примеру.

Телефон — хорошо, но попробуйте что-то новое

Гаджеты на сегодняшний день поголовно захватывают внимание детей по всей планете. Но у них есть один огромный недостаток — они разряжаются. В дороге не всегда можно найти возможность поставить телефон или планшет на подзарядку, поэтому просчитайте все возможные варианты событий заранее.

А еще лучше возьмите ребенку мини-рюкзак, наполненный его любимыми играми. Это могут быть настольные игры, игры в формате книг, развивающие кубики, раскраски и все, чем только любит заниматься ваш ребенок.

Вовлекайтесь в игру

Этот совет, конечно, подойдет далеко не всем. Быть может, отпуск — это время отдохнуть от пристального внимания к ребенку. Но если вам интересно проводить время со своим чадом, придумайте, во что вы будете играть в дороге вместе. Это может быть морской бой, разгадывание кроссвордов, составление новых слов из одного слова, игра в города.

Самое сложное здесь — договориться с ребенком о том, что играть вы будете, не мешая окружающим, и догонялки по самолету сразу исключены.

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Автор Елена Никитина
Елена Никитина — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Темы сочи дети туризм путешествия
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