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Полина Козлова

Одиночное путешествие: удовольствия и риски

3:00
Туризм » Путешествия

Одиночное путешествие — эта фраза пугает многих. Только на самом деле это не так страшно на практике, как кажется в теории.

Одиночное путешествие: удовольствия и риски

Многих пугает выход из зоны комфорта и та самая свобода, которая придает уверенности в себе во время путешествий. Но если уж вы решились поехать — значит, нужно действовать!

Итак, для начала необходимо выбрать направление путешествия. Убедитесь, что выбрали место, в котором будет по-настоящему комфортно. Не обязательно, чтобы это была другая страна, можно съездить в соседний регион или любой другой город, находящийся рядом с вашим. Если есть желание посетить что-то новое, тогда выбирайте совершенно неожиданное направление. Лучше выбирать направления, где больше всего говорят на английском языке и положительно относятся к туристам.

Также нужно хорошо распланировать маршрут. Составьте план путешествия и на всякий случай сделайте еще и запасной, чтобы этот план Б был всегда под рукой. Нужно четко составить план поездки от самого дома до пункта назначения. Лишь в этом случае вы будете знать, что делать и такое понятие, как форс-мажор, не будет помехой.

Нужно заранее изучить традиции и культуру места. Таким образом вы сможете избежать недоразумений, связанных с местными обычаями. Например, в некоторых странах нельзя заходить в храм в обуви — это является оскорбительным жестом в Индии, например. Испортить отношение с окружающими будет не лучшим вариантом.

Что нужно сделать еще, когда соберетесь отправляться в путешествие одному? Распланируйте свой бюджет - это прекрасный способ избежать тех же форс-мажоров. В этом случае вы будете точно понимать, на что можно потратить деньги, а на чем можно и сэкономить. Например, можно не переплачивать за билеты на самолет, ведь их стоимость зависит от месяца и сезона. Следовательно, дешевле вам будет отправиться в путешествие вне сезона. Или же лучше забронировать билеты заранее. Не стоит тратить деньги на большое количество подарков, купленных на рынках, лучше сходить на сезонную ярмарку.

Важный пункт — безопасность. Нужно позаботиться о собственной безопасности. Не обязательно брать с собой все документы, сложите в сумку паспорт. Все остальные документы, например, страховку, можно просто сфотографировать и лучше загрузить в облако!

Это нужно для того, чтобы доступ к документам имелся даже в том случае, если телефона рядом не окажется. Гуляя по улочкам незнакомого города, лучше иметь при себе минимальное количество наличных денег, чтобы вероятность потерять их или быть ограбленным была минимальной. Ну и просто будьте организованным человеком — это самая лучшая защита от потерь!

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Автор Полина Козлова
Полина Козлова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру *
Темы туризм путешествия безопасность
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