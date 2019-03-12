Этикет путешественника: правила поведения в поезде

2:48 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

В России железнодорожный транспорт породил настоящую культуру. Дело в том, что летать самолетом многим не по карману, сюда можно добавить страх перелетов и дотошный досмотр перед вылетом. Естественно, основная масса народа предпочитает несколько дней провести в поезде.

Для многих, кто только начинает путешествовать, такая поездка превращается в настоящее приключение. Стоит только почитать зарубежных блогеров, которые решили проехать по матушке России в плацкартном вагоне. Естественно, массовость таких перевозок породила определенные правила и своеобразный этикет. Познакомимся с этим поближе.

Заходя в купе, следует поздороваться с будущими попутчиками. Делать это нужно доброжелательно и учтиво. Бывает всякое, и если человек не желает идти с вами на контакт, то не стоит настаивать и тем более показывать свое недовольство.

Размещать багаж следует компактно и так, чтобы он не мешал соседям по купе. Большие сумки и чемоданы лучше сдать в багаж.

Длительная поездка подразумевает питание. Конечно, можно питаться в вагоне-ресторане, а можно брать продукты с собой. Важно не брать в поездку еду с резкими запахами. Например, продукты с большим количеством чеснока или лука. Еда должна быть такой, чтобы было удобно есть ее в стесненных условиях купе. На еду не следует тратить много времени. Сразу после еды нужно хорошо все за собой убрать.

Естественно, не следует употреблять спиртное. Это может вызвать недовольство не только соседей по купе, но и по всему вагону. Все может закончиться тем, что человека высадят на ближайшей станции, или административным штрафом. Стоит также помнить, что соседи по купе едущие на верхних полках, имеют право пользоваться столом и сидеть на нижних полках в дневное время.

Не следует переодеваться в купе, когда в нем находятся другие пассажиры. Можно переодеться в туалете, но чаще всего можно просто попросить соседей выйти на несколько минут. Поскольку пространство ограничено, стоит идти на всяческие уступки соседям.

Не стоит разбрасывать вещи или мусор. Музыку и фильмы нужно слушать и смотреть сугубо в наушниках. Для телефонного разговора лучше выйти. Если вы не спите, то нужно уважать сон тех, кто находится рядом. В проходе следует пропустить человека, несущего горячий чай.

Если соблюдать эти несложные правила, то поездка будет приятной и оставит хорошее впечатление.

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