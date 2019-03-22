Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Гильманова

Токио, Сеул, Сингапур: три символа современности

Туризм » Регионы » Азия

Люди по всему миру работают, чтобы раздвинуть границы возможностей городского пространства. Давайте обратимся к трем городам Азии, которые могут быть названы образцами современности в области архитектуры, городского планирования и социальных вопросов. Города, в которых вы сможете найти себе стартап-любящую пару, насладиться экологическими зонами на фоне вздымающихся вверх небоскребов и, самое главное, увидеть самые свежие технологические достижения.

Токио, Сеул, Сингапур: три символа современности. 401314.jpeg

Токио, Япония

Взмывающие ввысь небоскребы, сверкающие неоновые вывески, современная архитектура, шумные и суетливые улицы, наполненные новыми технологиями, — все это можно встретить в японской столице.

"Сверхдержава" в разработке смартфонов, робототехники и автомобилей Токио прославился как один из самых передовых городов в мире. Он идет в ногу с современными тенденциями, по максимуму инвестируя в формирование и взращивание юных умников с амбициозными идеями. Так, один из токийских стартапов создал кольцо, способное подключаться к смартфону через Bluetooth и произвести электронные платежи, как по мановению руки.

В японской столице вы даже сможете найти салоны знакомств для поисков "стартап-любящих холостяков". Гуляя по мегаполису по направлению к самой высокой башне в мире, вы можете встретиться с роботом. Вы также можете побродить по магазину электроники высотой в шесть этажей.

Сеул, Южная Корея

Когда-то обнищавший в результате Корейской войны Сеул превратился в один из самых технологически развитых центров мира. После войны в поисках пропитания огромное количество южнокорейских сельчан перебрались в столицу, что, в свою очередь, привело к бурному строительству и расширению города.

Повсеместное строительство зданий происходило без какого-либо внимания к их эстетике, а просто на скорую руку. Сегодня же градостроители тщательно работают над стилем зданий, чтобы создать то, что было названо мировой столицей дизайна 2010 года.

Кроме того, Сеул отличился процветающей художественной сценой, огромными музейными площадками и превосходно продуманной архитектурой. В южнокорейской столице любят жизнь ночную: в трудолюбивом мегаполисе необходимы круглосуточные торговые центры, рестораны и бары, позволяющие расслабиться и выпустить пар.

Сингапур

Бывшая колония Британии и Малайзии окончательно стала независимой в 1965 году. Первый премьер-министр островного государства Ли Куан Ю возглавлял Сингапур более 30 лет. Именно он ответственен за превращение страны в одно из богатейших мест на планете.

Сверкающий мегаполис-государство наполнен современной архитектурой, отражающейся в стеклянных небоскребах. Именно в Сингапуре вы можете найти произведение современной архитектуры — невероятный отель SkyPark.

Под руководством Ли Куан Ю, градостроители оставили пространство для большого количества кишащих зеленью парков и экологически устойчивых зеленых зон.

Правительство "Города Льва" (singa pura's на малайском языке) является одним из наименее коррумпированных в мире, что создает благоприятную атмосферу для ведения бизнеса.

Сингапур может похвастаться процветающей арт-сценой, первоклассной системой образования, превосходной экономикой и строгими законами относительно преступности.

Читайте также:

"Записки на коленках": остров Панган

SPA-курорты: от Европы до Азии

АСЕАН: Восточные драконы объединяются

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Автор Елена Гильманова
Елена Гильманова — журналист, экономист, внештатный корреспондент Правды.Ру *
Темы сеул азия токио туризм япония сингапур южная корея путешествия
Новости
Жители Казани удивились низким зарплатам в городской мэрии
Российские компании придумали способ обойти антироссийские санкции
В Киеве задержали организаторов секс-вечеринок, якобы собиравших деньги для ВСУ
Оренбургские пограничники задержали жителя Курской области с четырьмя медвежатами
Жители Югры массово открывают вклады в юанях
Президент Латвии: мы тяжело работаем, чтобы передать Украине российские активы
Жительница Нижнего Новгорода избила своего мужа и переехала ему ногу на машине
Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Норвегия запретила акцию по сожжению Корана
Арестович озвучил план "максимум" для армии РФ, накопившей ресурсы в виде живой силы и техники
Марочко заявил, что военнослужащие ВСУ начали переходить на сторону ВС РФ
Популярное
WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной

Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.

WarGonzo: войска ВС РФ обратили в бегство боевиков ВСУ под Кременной
ВКС РФ нанесли ракетный удар по будущей базе НАТО в украинском Очакове
ВКС РФ нанесли ракетный удар по будущей базе НАТО в украинском Очакове
Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу "Протестного МГУ"
В Сети появилось фото Аллы Пугачёвой из Израиля с мужем и Алиной Редель
Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева Знак зодиака 2 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Ещё недавно харакири было неотъемлемой частью японской жизни Сергей Лебедев
Гагин: войска ВС РФ нанесли удар по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр — Артёмовск
Романа Костомарова готовят к ампутации пальцев на руках
NYT: причинами краха ЧВК "Моцарт" стали пьянство, коррупция и киевские стриптиз-клубы
NYT: причинами краха ЧВК "Моцарт" стали пьянство, коррупция и киевские стриптиз-клубы
Последние материалы
Российские компании придумали способ обойти антироссийские санкции
Жители Казани удивились низким зарплатам в городской мэрии
В Киеве задержали организаторов секс-вечеринок, якобы собиравших деньги для ВСУ
Оренбургские пограничники задержали жителя Курской области с четырьмя медвежатами
Жители Югры массово открывают вклады в юанях
Токио, Сеул, Сингапур: три символа современности
Президент Латвии: мы тяжело работаем, чтобы передать Украине российские активы
Учёные нашли способ улучшить психическое состояние человека без помощи хирургии
Жительница Нижнего Новгорода избила своего мужа и переехала ему ногу на машине
Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Норвегия запретила акцию по сожжению Корана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников