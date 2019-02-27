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Ксения Аширова

Интригующий Сеул - неспящий мегаполис

Туризм » Регионы » Азия

Одним из лучших решений разнообразить свою жизнь могут стать путешествия. Не важно в какую точку мира вы поедете, главное, чтобы вам там было хорошо. Одним из туристических направлений, буквально с первых минут интригующим и в то же время располагающим к себе, может стать Южная Корея, а именно Сеул.

Интригующий Сеул - неспящий мегаполис

Как всем известно, Сеул (что в переводе означает "свобода") является столицей Южной Кореи. Статус столицы принадлежит городу уже на протяжении 600 лет, еще с тех пор, как началась эпоха Чосон (1392-1910 годы). В то время город именовался Ханяном. На сегодняшний день численность городского населения давно превысила десять миллионов.

Этот город можно охарактеризовать как неспящий 24 часа мегаполис. Столица умудряется сочетать в себе древнейшие традиции предков и в то же время современность и техническую развитость, которым может позавидовать любой крупнейший мегаполис мира. Сеул, как и Москва, конечно, строился не сразу, но именно отсюда пошло развитие Кореи.

Город постепенно развивался, появлялись телеграфные столбы, средства коммуникации, строились здания, которые изначально были невысокими, но позже переросли в небоскребы, по каменным джунглям начали ездить машины, и Сеул приобрел наконец тот вид, в котором он предстает перед нами сейчас. Пока весь мир живет в XXI веке, корейцы уже давно стали жителями будущего. Говорящие светофоры, умные роботы-помощники, электронные питомцы и прочие девайсы давно стали спутниками повседневной жизни корейцев, а особенно жителей столицы.

Однако стоить отметить, что несмотря на быстрые темпы урбанизации и модернизации в городской пейзаж до сих пор гармонично вписываются старинные дворцы правителей и храмы, а также богатые зеленью городские парки.

Поскольку Южная Корея — очень развитая страна, то и ее столица занимает особый статус в экономическом плане. Город является одним из ведущих финансовых центров Восточной Азии, а также главным политическим и культурным центром страны.

Кроме того, Сеул всемирно известен своими модными тенденциями, а также огромным количеством магазинов модной одежды, аксессуаров и всего, чего только душа пожелает. Столица Кореи даже была признана американским каналом СNN одной из мировых столиц шопинга, ежегодно привлекающей миллионы туристов. Здесь магазины работают до самого утра, а известная своими магазинами улица Мёндон становится самым посещаемым иностранными туристами местом. Кроме того, именно в Корее, в Пусане, находится самый большой в мире универмаг.

О Сеуле можно писать много, но лучше приехать сюда и увидеть все своими глазами. Как добраться до корейского мегаполиса и что интересного в нем посмотреть — об этом мы еще расскажем на наших страницах.

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Автор Ксения Аширова
Ксения Аширова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сеул москва туризм южная корея путешествия дальний восток
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