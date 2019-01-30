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Инна Одина

Пять причин для того, чтобы отправиться в путешествие

Туризм » Путешествия

Для того, чтобы отправиться в путешествие, купить билет на поезд или самолёт, есть причины. Мы насчитали пять главных.

Пять причин для того, чтобы отправиться в путешествие. 398062.jpeg

Путешествия способствуют расширению кругозора

Порой, нам необходимо свежее видение обыденных вещей. Другие нации помогают нам посмотреть на обычные вещи иначе. Старые убеждения могут пошатнуться после самого обычного разговора в общественном транспорте с представителем другой культуры.

В английском языке мы можем найти определение людям, которые не зацикливаются на своем видении мира и которые открыты для всего нового, — open minded people. Таким людям тоже нелегко отказываться от своих убеждений, но они не боятся перемен.

Лёгкость на подъем (Easy-going)

Еще одно слово из английского, которое обозначает то, что человек легок на подъем. Такие личности не держат себя в рамках, они говорят "да" новым событиям и людям. Сегодня они могут сидеть и читать о каком-нибудь далеком острове, а завтра уже лететь в это чудесное место навстречу приключениям.

Часто наша жизнь наполнена рутиной, которая делает нашу жизнь серой и порой вгоняет нас в депрессию. Но мы сами строим свою жизнь. Мы главные герои, мы режиссеры, и только мы решаем, как и что делать с нашей жизнью.

Что-то новенькое

Путешествия обогащают наш жизненный опыт и вдохновляют на множество открытий. Когда мы путешествуем, наши рамки ломаются, так как вокруг происходят непривычные вещи и мы учимся взаимодействовать с миром иначе.

Если хорошенько поискать, то можно найти множество возможностей для путешествий! Не стоит бояться, ведь, как говорил Марк Твен, путешествия губят предрассудки, фанатизм и ограниченность.

Друзья?

Поездка в другую страну поможет найти единомышленников и друзей. Нам необходим социум. Можно встретить очень много интересных людей или же всего одного, но того, который навсегда изменит вашу жизнь.

Эмоции!

Все материальные вещи, что так радуют, все равно когда-нибудь сломаются или испортятся, но только не впечатления от путешествий! Они могут стать целыми преданиями и легендами для семьи и друзей.

Дети и внуки обязательно спросят однажды о том, чем вы занимались и где побывали. С каким удовольствием они будут слушать об индийских традициях или о японских красотах! Вряд ли рассказы о серых буднях заинтересуют маленьких мечтателей.

Каждому нравится своё. Некоторые готовы не сходить с танцполов вечеринок, а другие любят уединение с природой. Главное, чтобы это приносило счастье и удовлетворение. Пусть кому-то не нравится ваше времяпровождение, пусть вас это не беспокоит. Говорят, что вы ребенок? Пускай! Главное, чтобы вам было хорошо и вы чувствовали себя по-настоящему счастливым! Долой рамки!

На фото: Родос. Греция. Акрополь Линдоса. Источник: Pravda. Ru

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Автор Инна Одина
Инна Одина — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Алексей Ткаченко
Алексей Ткаченко — журналист, редактор новостной службы Правды.Ру
Темы поезд туризм самолет путешествия
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