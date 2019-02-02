Как выжить в авиакатастрофе

Всем известно, что гражданская авиация — это самый безопасный вид транспорта. Многие из нас летают на отдых или по работе. И почти все уверены: случись что — смерть будет неминуемой и мгновенной. Вы удивитесь, насколько важно быть готовым к любым неприятностям на самолете.

Возможно, многие слышали, что больше всего катастроф происходит во время посадки и взлета. Именно в эти моменты самолет особенно уязвим. Но как раз это обстоятельство дает пассажирам шансы на спасение. Не всегда самолет разбивается вдребезги, часто он просто останавливается, будучи почти целым. У пассажиров очень часто есть драгоценное время покинуть машину и спастись.

Есть несколько несложных советов, которые могут вам здорово пригодиться, если, не дай Бог, такое несчастье случится.

Как правило, конструкция самолета дает пассажирам около 90 секунд на то, чтобы его покинуть, а для этого нужно следующее.

Замечали, что делают многие пассажиры, когда садятся на свое место в салоне авиалайнера? Правильно — они разуваются, это странное и очень неправильное решение. Обувь — главный помощник при спасении. Очень важно, чтобы она была на ногах и при этом была удобной. В случае чего, вам надо будет пробираться по салону в давке, а потом бежать от самолета по обломкам или пересеченной местности. Подумайте, как вам это удастся босиком.

У вас под боком или на теле всегда должна быть одежда, полностью закрывающая конечности. На это несколько причин. Во-первых, в случае пожара одежда хорошо защитит от получения ожогов, ран или ссадин. Во-вторых, она может служить перевязочным материалом для вас или вашего близкого.

Многие не понимают, что в полете человек должен быть трезвый. Пьяный пассажир — это проблема для него самого и для остальных пассажиров. В случае аварии такой субъект может сильно осложнить эвакуацию.

Не пренебрегайте инструкциями стюардесс. Вы удивитесь, но все, что они говорят и показывают, было прописано кровью. Обязательно изучите самолет, проверьте хорошо ли закрыта ручная кладь, отметьте для себя, где находятся аварийные выходы и где расположены средства спасения.

Простое выполнение этих рекомендаций может однажды здорово вам помочь.

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