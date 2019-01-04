Куда поехать зимой в России

Новогодние каникулы в разгаре, и сейчас, после обильного новогоднего застолья в кругу семьи и друзей, самое время подумать о более активном отдыхе. Лучше всего куда-нибудь поехать. Мы собрали несколько вариантов для бюджетной поездки по России.
Съездить в Cеверную столицу на несколько дней, чтобы развеяться? — для многих россиян это уже стало традицией (а иногда и поводом для шуток о "синдроме навязчивой идеи переехать в Питер").
Из развлечений есть вечные: прогуляться по центру города, сходить в Мариинский театр или оторваться в аквапарке наперекор зиме.
Есть и сезонные: поехать за город и научиться сноубордингу или запрячь собак и умчаться в снежную даль.
Красная поляна, один из самых известных горнолыжных курортов России, — серьезный кандидат на рассмотрение.
Гарантирован максимальный комфорт, современные отели и мягкая для января погода — днем до плюс пяти градусов.
Сюда удобно ехать всей семьей, чтобы провести каникулы с пользой для здоровья, не скучать и привезти море фотографий на фоне суровых заснеженных гор.
Да, зимой в море не искупаешься, но есть еще тысяча интересных занятий, а ленивый пляжный отдых можно отложить до лета.
Зато будет повод вспомнить "Ассу" и пройтись по зимней Ялте, подняться на Ай-Петри и в спокойной обстановке посетить главные крымские достопримечательности — и не жарко, и людей немного.
Именно сюда зимой едут туристы, чтобы отдохнуть от бешеного городского ритма жизни, насладиться тишиной и чистым воздухом…
А если надоело спокойствие, можно промчаться на собачьей упряжке, посетить Кижи и Кивач или съездить на мини-горнолыжный курорт "Горка".
Небольшой приморский город, похожий на иллюстрацию в книге про Средневековье, с Кафедральным собором и немецкими виллами.
Прогуляться по набережной, побывать в Рыбной деревне, осмотреть старинные замки и немецкие виллы в окрестностях — звучит как идеальное приключение.
Побывать в восьми городах Северо-Восточной Руси (и наконец запомнить, какие города входят в Золотое кольцо) можно в любое время года, но зимой в этом есть особая прелесть. Точно не придется скучать, ведь у вас будет довольно насыщенная программа.
А главное, после такой поездки можете смело рассуждать о древнерусской культуре и архитектуре — осмотрев такое количество культурных объектов, вы станете настоящим знатоком!
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