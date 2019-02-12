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Автор Полина Козлова

Собираем аптечку для путешествия правильно

Туризм » Путешествия

На отдыхе может произойти множество неожиданностей. Чтобы ваш организм вас не подвел, нужно собрать аптечку для путешествия правильно! Под рукой всегда должны быть необходимые для первой помощи лекарства, даже если вы посещаете развитую страну.

Собираем аптечку для путешествия правильно

Средства от аллергии в путешествии

Ставьте перед собой аптечку и кладите туда в первую очередь антигистаминные средства. Интересно, что, находясь в своем привычном месте, например, дома, вы можете даже не подозревать, что у вас есть аллергия. А по приезду в новое место, новую страну вдруг понимаете, что у вас не просто насморк и все остальные симптомы. Спасти ситуацию можно как раз противоаллергическими средствами. Но важно, чтобы это были проверенные средства, которые не будут постоянно клонить вас в сон.

Обезболивающие, жаропонижающие, средства от простуды

Следом за антигистаминными в аптечку нужно отправить обезболивающие и жаропонижающие средства. Акклиматизация — это привычное чувство для тех, кто приезжает в новое место с другим климатом и пр.

Поэтому важно иметь лекарственные препараты против боли и температуры.

  • Ибупрофен
  • или обычный анальгин

что-то должно быть в аптечке.

Из жаропонижающего всем известный

  • парацетамол
  • или ацитилка,

а от простуды не забудьте взять какой-нибудь

  • противовирусный порошок по типу терафлю.

Такие средства лучше всего растворяются в воде и действуют быстро.

Для любителей активного отдыха просто обезболивающие таблетки не подходят, поэтому нужно закинуть в сумку разогревающие мази, которые снимут боль и отек при ушибе.

Средства от расстройства желудка

играют не последнюю роль для путешественника. Согласитесь, что в новой стране всегда хочется попробовать местную кухню, но не всегда человеческий желудок принимает что-то новое и непривычное. Именно поэтому в вашей аптечке всегда должны быть средства от диареи. Как минимум, это

  • активированный уголь,
  • смектит
  • или имодиум.

Антисептики в поездке

Антисептикам тоже должно найтись место в аптечке путешественника. Помните, что на отдыхе может произойти разное, поэтому антисептик широкого спектра должен всегда быть под рукой. Нанесение не должно вызывать неприятных ощущений или жжения. Антисептик ускорит восстановление тканей, и вы не успеете подхватить инфекцию через ранку. Например, вы собираетесь в поход, тогда нужно точно взять с собой такие средства, ведь их удобно применять в походных условиях, просто нанес в виде спрея и все. Спреями удобно обрабатывать царапины и раны, а после со спокойной душой можно продолжать отдыхать. Препараты антисептики защищают от активности бактерий, вирусов и различных видов грибков.

Не забывайте об адаптогенных средствах. Они помогут вам легко перенести перелет или переезд в другую страну. Ведь всегда сложно адаптироваться в новом часовом поясе, климате и условиях.

А вот бинты, марлевые повязки и градусник — это уж точно всегда должно находится в вашей аптечке, и не важно, путешествуете ли вы по странам, или просто катаетесь по родному городу.

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Темы туризм аптечка медицина здоровье лекарства парацетамол путешествия
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