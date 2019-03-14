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Анна Стрельцова

Отдых с детьми: меняем стереотипы

Туризм » Путешествия

Отдых нужен человеку, как и активность, а часто и больше. Загруженные делами будни, работа и забота о детях забирают силы и не позволяют восстановиться за два выходных в неделю. Суббота и воскресенье обычно пролетают с огромной скоростью и не могут заставить поверить, что были выходные.

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Поэтому люди с радостью и восторгом ждут наступления праздников, которые помогают полностью расслабиться на пару дней и забыть о вечном стрессе. Но отдых с детьми многие сравнивают с привычной работой и уверяют, что отправляться на него нужно без малышей, иначе праздники станут похожими на обычные дни.

Пришло время перестать думать, что выходные, праздничные дни и отпуск с детьми не помогут расслабиться. Осталось лишь последовать полезным советам, и жизнь на отдыхе превратится в рай.

Берите большие номера

Если возникла идея отправиться на горнолыжный курорт или посетить лесные угодья недалеко от места проживания, то стоит подумать над размером номера, в котором нужно жить на протяжении недели. Подросшие дети могут справиться самостоятельно и пожить в отдельном номере, но маленький ребенок будет спать с родителями и играть в этом же номере.

Размер должен рассчитываться исходя из количества детей, но даже одному малышу не стоит сильно ограничивать пространство. Если ребенку будет не хватать места, а игрушки будут постоянно попадать под ноги, то отдых действительно превратится в подобие будней.

Отдых на природе — польза для тела и души

Родители привыкли праздновать значимые даты в компании друзей или коллег, собирающихся в ресторане и поющих песни до утра. Пора придумывать альтернативу такому празднованию и вносить новые коррективы в жизнь.

Стоит задуматься над выездом на природу с детьми, семейные поездки надолго остаются в памяти и позволяют всем членам семейства вспоминать о веселых прогулках, играх с радостью и теплотой.

Зимой можно кататься на санках, найти рядом каток, ходить в лес и искать прекрасные пейзажи, делать запоминающиеся фотографии… Дети начнут понимать прелесть природы, научатся ее беречь и вступать с ней в единение. Отдых — необязательно шумные вечеринки и толпы людей, можно спокойно проводить время за городом и ощущать себя замечательно.

Совместные увлечения

Многие родители думают, что детям интересно общаться со сверстниками и нужно всегда оставлять их вместе, чтобы они играли и развивались. Подобное общение, конечно, важно, но роль родителя в воспитании и становлении пока еще маленького человечка так же ценна.

Для досуга можно найти множество интересных общих увлечений: пойти кататься на лошадях, найти место, где можно готовить с детьми, постараться найти связь с ребенком. Малышу не должно быть скучно, а маме с папой тяжело.

Отдых может подарить массу впечатлений и воспоминаний (позитивных и только), если подойти к нему с душой и желанием находиться рядом с близкими.

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Автор Анна Стрельцова
Анна Стрельцова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы дети семья туризм путешествия
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