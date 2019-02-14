Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Мария Иванова

Горящие туры: как сэкономить на поездках

Туризм » Путешествия

В Интернете мы часто встречаем огромное число сообщений о том, что какой-то тур "горит". И не совсем понятно, почему он вдруг стал горящим, почему упали цены, что стало причиной такой дешевизны? Давайте разберемся.

Горящие туры: как сэкономить на поездках. 398897.jpeg

Естественно, ничем, кроме цены, горящий тур от обычного не отличается. Что касается дат заезда, такие туры обычно длятся от двух дней до двух недель.

Конечно, горящие туры неудобны с той позиции, что нужно сегодня решить, завтра поехать, условно говоря. Но в целях экономии такие путешествия разумны, если у вас нет никаких проблем с работой, семьей, вы можете все бросить и улететь.

Теперь давайте все-таки разберемся, как появляются горящие туры. Это происходит следующим образом. Туроператор на каждый рейс бронирует определенное количество мест. Он рассчитывает, что такое количество путевок продаст. На деле все получается иначе, в результате цены падают, когда до тура остается совсем немного времени. Для того чтобы избежать больших потерь, туроператоры снижают цены. Так они могут хотя бы оправдать затраты.

Если путешествие, которое вы увидели под знаком горящего тура, не является в этот момент сезонным, то его цена была как минимум на 30-40 процентов выше. И вовсе не стоит думать, что если тур горящий, то вас поселят в какой-то старый отель, что какие-то условия обязательно будут не соблюдены. Все дело в том, что туроператор не хочет потерять вложенные деньги.

Подозрительными могут быть только такие горящие туры, которые в это время являются сезонными. Рассчитывать на экономию в данном случае небезопасно. Это подозрительно хотя бы потому, что в сезон гораздо выше спрос. Очень странно, что сезонный тур может стоить ниже, чем должен. В других случаях опасаться не стоит. Горящие туры для туроператоров — нормальная практика.

Еще одним вариантом сэкономить на путешествии станет раннее бронирование. Речь идет о том, что ежегодно российские туроператоры проводят такие акции, суть которых заключается в покупке путевки задолго до того, как состоится само путешествие. Иногда это месяц, иногда три недели. Зачастую, чем раньше вы приобретете такую путевку, тем дешевле она будет стоить.

Стоит отметить еще и то, что в случае с горящими турами, вы не можете выбрать отель и вариант перелета, все уже определено за вас. Раннее бронирование как раз-таки предполагает ваш выбор, поэтому это гораздо удобнее и так же выгодно.

Чтобы было удобно отслеживать горящие туры и раннее бронирование, подпишитесь на рассылки сервисов, установите приложение на телефон, способов много. Можно обратиться в турагентство напрямую и попросить сообщать вам обо всех горящих турах и акциях по раннему бронированию.

Читайте также:

"Горящие туры" для будущих секс-рабынь

Сколько стоит "бархатный" сезон?

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Иванова
Мария Иванова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Алексей Ткаченко
Алексей Ткаченко — журналист, редактор новостной службы Правды.Ру
Темы туризм путешествия
Новости
В компании Ozon не подтвердили массовое заболевание сотрудников менингитом
Подоляк заявляет, что через полгода подключится к прямому эфиру из Ялты
Терапевт Ескова предупредила об опасности одежды с подогревом: вызывает рак
Запорожские власти: "Уход России с Запорожской АЭС смерти подобен"
Пилько: Москве удалось экономически "дотянуться" до всей Южной Азии
В зоне СВО на Украине ВС России выстраивают многоуровневую систему ПВО
Медведев предложил украинцу Подоляку организовать видеовключение из СИЗО в Крыму
Мать Саакашвили заявила о его плохом состоянии здоровья
Политолог Ищенко: в планах США — большие потери ВСУ зимой
ISW обнародовал снимки укреплений ВС России на левом берегу Днепра
Популярное
NYT: войска ВСУ проявили изобретательность при ударе по крейсеру "Москва" ВМФ РФ

Аналитики The New York Times "похвалили" ВСУ за изобретательность при ударах по Змеиному и крейсеру "Москва".

NYT: войска ВСУ проявили изобретательность при ударе по крейсеру "Москва" ВМФ РФ
В ЛНР разбили бригаду ВСУ, которая расстреляла пленных русских солдат в Макеевке
В ЛНР разбили бригаду ВСУ, которая расстреляла пленных русских солдат в Макеевке
Ракеты ВКС РФ поразили крупный железнодорожный узел в Днепропетровской области
Баширов: смерть Макея – ответ на вопрос "почему Путин не полетел на Бали"
Мадлен Олбрайт могла бы научить Россию внешней политике Сергей Лебедев Электричество из космоса: фантастика станет реальностью Юрий Носовский Знак зодиака 28 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев
Разведчики группировки "О" ВС РФ посадили дрон ВСУ с помощью системы РЭБ
В ночь на 27 ноября ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Запорожье
Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ перешли в наступление на Купянском направлении
Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ перешли в наступление на Купянском направлении
Последние материалы
Запорожские власти: "Уход России с Запорожской АЭС смерти подобен"
Пилько: Москве удалось экономически "дотянуться" до всей Южной Азии
В зоне СВО на Украине ВС России выстраивают многоуровневую систему ПВО
Горящие туры: как сэкономить на поездках
Новые шаги: парламентарии России и Азербайджана расширяют сотрудничество
Медведев предложил украинцу Подоляку организовать видеовключение из СИЗО в Крыму
Мать Саакашвили заявила о его плохом состоянии здоровья
Специалист по работе с подсознанием: "Страх влияет на ваше благосостояние"
Политолог Ищенко: в планах США — большие потери ВСУ зимой
ISW обнародовал снимки укреплений ВС России на левом берегу Днепра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников