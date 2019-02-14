Горящие туры: как сэкономить на поездках

В Интернете мы часто встречаем огромное число сообщений о том, что какой-то тур "горит". И не совсем понятно, почему он вдруг стал горящим, почему упали цены, что стало причиной такой дешевизны? Давайте разберемся.

Естественно, ничем, кроме цены, горящий тур от обычного не отличается. Что касается дат заезда, такие туры обычно длятся от двух дней до двух недель.

Конечно, горящие туры неудобны с той позиции, что нужно сегодня решить, завтра поехать, условно говоря. Но в целях экономии такие путешествия разумны, если у вас нет никаких проблем с работой, семьей, вы можете все бросить и улететь.

Теперь давайте все-таки разберемся, как появляются горящие туры. Это происходит следующим образом. Туроператор на каждый рейс бронирует определенное количество мест. Он рассчитывает, что такое количество путевок продаст. На деле все получается иначе, в результате цены падают, когда до тура остается совсем немного времени. Для того чтобы избежать больших потерь, туроператоры снижают цены. Так они могут хотя бы оправдать затраты.

Если путешествие, которое вы увидели под знаком горящего тура, не является в этот момент сезонным, то его цена была как минимум на 30-40 процентов выше. И вовсе не стоит думать, что если тур горящий, то вас поселят в какой-то старый отель, что какие-то условия обязательно будут не соблюдены. Все дело в том, что туроператор не хочет потерять вложенные деньги.

Подозрительными могут быть только такие горящие туры, которые в это время являются сезонными. Рассчитывать на экономию в данном случае небезопасно. Это подозрительно хотя бы потому, что в сезон гораздо выше спрос. Очень странно, что сезонный тур может стоить ниже, чем должен. В других случаях опасаться не стоит. Горящие туры для туроператоров — нормальная практика.

Еще одним вариантом сэкономить на путешествии станет раннее бронирование. Речь идет о том, что ежегодно российские туроператоры проводят такие акции, суть которых заключается в покупке путевки задолго до того, как состоится само путешествие. Иногда это месяц, иногда три недели. Зачастую, чем раньше вы приобретете такую путевку, тем дешевле она будет стоить.

Стоит отметить еще и то, что в случае с горящими турами, вы не можете выбрать отель и вариант перелета, все уже определено за вас. Раннее бронирование как раз-таки предполагает ваш выбор, поэтому это гораздо удобнее и так же выгодно.

Чтобы было удобно отслеживать горящие туры и раннее бронирование, подпишитесь на рассылки сервисов, установите приложение на телефон, способов много. Можно обратиться в турагентство напрямую и попросить сообщать вам обо всех горящих турах и акциях по раннему бронированию.

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