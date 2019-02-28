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Мария Иванова

Равадиново: замок, влюбленный в ветер - Новости Болгарии

Равадиново: замок, влюбленный в ветер
3:08
Туризм » Регионы » Европа

Конечно, современная архитектура порой очень сильно удивляет, но путешественники в каждом новом городе, в любом новом месте ищут здания, которые имеют историческую ценность. В этом смысле очень популярны замки. Они как будто бы из сказки. Все время хочется узнать, что происходило здесь сто лет назад, кто жил в этом огромном доме, чем он занимался.

Равадиново: замок, влюбленный в ветер
Фото: commons.wikimedia.org by YANBG, CC BY-SA 4.0

В болгарском Равадиново, это недалеко от города Бургаса, есть замок, который называют замком, влюбленным в ветер. Выглядит он так, как будто его строили очень давно, как будто бы в нем жил какой-то князь, но на самом деле, это современная постройка.

Возводил огромный дом бывший полицейский со своим сыновьями, никаких архитекторов к созданию замка не привлекали. Каждый элемент придумывал полицейский самостоятельно. Более того, он строил замок на собственные деньги. Естественно, сейчас вход в замок стоит денег, надо заплатить за вход, туристов приезжает очень много, владелец прилично зарабатывает.

На территории замка есть даже пруд, который размером такой же, как и само здание. Там же есть небольшой зоопарк и сад, все это очень красиво, хоть замок еще и не достроен. Многие экскурсионные компании даже придумали маршрут, который включает посещение замка, влюбленного в ветер, вот такая вот романтика.

Недостроенный замок уже получил высокие оценки во многих мировых туристических рейтингах. Туристы со всего мира приезжают за фотографиями с замком, вы можете найти их по геотегу в социальных сетях и убедиться в популярности болгарского чуда современной архитектуры.

Надо сказать, что цены на посещение замка невысокие, два года назад за вход брали всего восемь болгарских левов. Стройка все еще идет, все те деньги, которые хозяин получает от наплыва туристов, он вкладывает в замок. В ближайших планах у полицейского создать на территории замка настоящий спа-курорт.

Здание расположено посреди поля. Того самого полицейского зовут Георги Тумпалов. Такое романтичное название он придумал сам. Наверное, все дело в том, что замок пока еще не окружен другими строениями, а значит, на открытой территории гуляют ветры.

Интересно, что Георги собственными руками обрабатывает камни для строительства, он сам доставляет их с границы, сам укладывает, даже не применяет какую-то современную технику. А еще полицейский гордится тем, что построил свой замок без каких-то чертежей и планов. Он долго ездил по миру, рассматривал средневековые замки, вдохновлялся, а затем вернулся в Болгарию, чтобы там построить свой собственный замок на 5000 квадратных метров.

Если говорить о том, сколько сейчас этот замок стоит, то сумма будет равна примерно трем-четырем миллионам евро.

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Уточнения

Равадиново (болг. Равадиново) — село в Болгарии. Находится в Бургасской области, входит в общину Созопол. Население составляет 849 человек (2022).

Болга́рия официально — Респу́блика Болга́рия — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади..

Автор Мария Иванова
Мария Иванова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы туризм болгария путешествия
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