При пересечении любой государственной границы вам потребуется пройти таможню. Речь идет о сотрудниках, которые не зависят от аэропортов, вокзалов, авиакомпаний. Они являются государственными служащими. На их лицах, как правило, нет улыбок. Они строгие и готовы арестовать вас за нарушение.
Прежде чем собираться в путешествие, нужно знать, как себя вести на таможне. Для начала стоит понять, что каждый день сотрудники таможни осматривают тысячи людей. За очень короткий промежуток времени нужно принять решение о том, является ли пассажир нелегальным иммигрантом, а может быть, он везет что-то запрещенное.
Например, при возвращении в Соединенные Штаты Америки гражданин проходит целый список проверок. Ему предстоят иммиграционный и паспортный контроль, таможня, проверка в службе инспекции ввоза и вывоза продукции, иногда даже повторный осмотр.
Очень часто людям приходится раздеваться. Это не такие уж и редкие случаи, когда у человека обнаружили что-то запрещенное.
Теперь перейдем непосредственно к советам, которые помогут избежать проблем на таможне.
Таможня — сложный пункт в путешествии, там любое подозрение может перерасти в проблему, неприятность, если неправильно себя повести.
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