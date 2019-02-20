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Мария Иванова

Без скандалов и затяжек времени: Как себя вести на таможне

Туризм » Путешествия

При пересечении любой государственной границы вам потребуется пройти таможню. Речь идет о сотрудниках, которые не зависят от аэропортов, вокзалов, авиакомпаний. Они являются государственными служащими. На их лицах, как правило, нет улыбок. Они строгие и готовы арестовать вас за нарушение.

Без скандалов и затяжек времени: Как себя вести на таможне

Прежде чем собираться в путешествие, нужно знать, как себя вести на таможне. Для начала стоит понять, что каждый день сотрудники таможни осматривают тысячи людей. За очень короткий промежуток времени нужно принять решение о том, является ли пассажир нелегальным иммигрантом, а может быть, он везет что-то запрещенное.

Например, при возвращении в Соединенные Штаты Америки гражданин проходит целый список проверок. Ему предстоят иммиграционный и паспортный контроль, таможня, проверка в службе инспекции ввоза и вывоза продукции, иногда даже повторный осмотр.

Очень часто людям приходится раздеваться. Это не такие уж и редкие случаи, когда у человека обнаружили что-то запрещенное.

Теперь перейдем непосредственно к советам, которые помогут избежать проблем на таможне.

Советы по прохождению таможни

  • Нужно правильно рассчитать время, если у вас транзитное путешествие. Брать с собой какие-то редкие фрукты и цветы не рекомендуется, служба инспекции ввоза продукции задержит вас примерно на час.
  • Нужно всегда иметь с собой копию паспорта, если вы потеряете этот документ, в кармане или в кошельке будет хотя бы копия, которая может спасти.
  • Мобильный телефон конфискуют, если на таможне он не будет выключен.
  • Очень простое и очень важное правило. Когда вам дадут таможенную декларацию, обратите внимание на специальную брошюру, которая объясняет, как ее правильно оформить. Иначе вы можете оказаться в неприятной ситуации из-за каких-то бумажек.
  • Если вас не устраивает, что для личного обыска подошел сотрудник другого пола, вы имеете право потребовать, чтобы вас осмотрела именно женщина, а может, именно мужчина.
  • Что касается проверки багажа… Мужчина, прогуливающийся по таможне с собакой, не просто выгуливает ее, он ищет запрещенные вещества. Не рекомендуется перевозить в багаже какие-то продукты, особенно фрукты, запах которых часто сбивает собак с толку. Именно поэтому вы можете стать предметом детального досмотра, а это займет много времени и оставит массу негативных впечатлений.
  • Ни в коем случае не устраивайте скандал, даже если вам сильно что-то не нравится. Это только затянет процесс.

Таможня — сложный пункт в путешествии, там любое подозрение может перерасти в проблему, неприятность, если неправильно себя повести.

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Автор Мария Иванова
Мария Иванова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы закон туризм граница путешествия
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