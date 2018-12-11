Азбука непристойных жестов, которые шокируют иностранцев

Вместо предисловия: «Недавно в аэропорту ко мне подходит иностранец и на английском спрашивает, есть ли поблизости камера хранения. Я судорожно подбираю слова, чтобы объяснить, что не только есть, но еще и бесплатная. И тут нахожусь и с радостным видом показываю ему «кольцо» из большого и указательного пальцев. Дескать, движетесь в верном направлении. Но вопреки моим ожиданиям, незнакомец побледнел и начал ругаться. Потом, правда, выяснилось, этот скандальный тип прилетел из Туниса, где этот жест «с кольцом» означает что-то вроде «я тебя убью»…

Как велик соблазн, объясниться «на пальцах», когда не можешь отыскать нужную фразу в разговорнике. Правда, как видим, жесты – штука не универсальная, и бездумное «сигнализирование» может быть чревато неожиданными последствиями. Поэтому постараемся разобраться, что же означают привычные нам жесты в разных странах мира.

Покачивание головой из стороны в сторону, которым мы, как и большинство жителей Европы, обозначаем свое «нет», в Болгарии, Греции и Индии будет понято с точностью до наоборот. Таким образом здесь обозначается одобрение, в то время как кивок головой — несогласие. Несколько непривычным для нас будет отрицательный жест неаполитанцев: говоря «нет», житель южной Италии вздернет голову вверх и неодобрительно «оттопырит» нижнюю губу.

Еще один распространенный жест – поднятый вверх большой палец. Понимают его тоже по-разному. Так у американских автостопщиков он служит для остановки попутного транспорта. Демонстрируемый перед собой, он означает «все отлично».

Но вот в Европе кулак с оттопыренным большим пальцем в основном применяется следующим образом: дернув руку вверх и указывая за плечо, европеец говорит что-то вроде «да пошел ты». В некоторых странах, например, в Греции данный жест означает «заткнись», поэтому можете представить себе положение американца, пытающегося таким образом поймать попутную машину на греческой дороге!

В мусульманских странах этот жест является непристойным, а в Саудовской Аравии, нервно подергивая большим пальцем, вы говорите «катись отсюда». Кстати, если в нашей стране не придается особого значения, какой рукой что-то делается, то у тех, кто исповедует ислам, левая рука считается «нечистой». Поэтому если вы протянете подарок или деньги левой рукой, вы можете оскорбить мусульманина.

Постукивание пальцем по лбу во многих странах означает «ну и дурак!», но в Голландии это переводится как «до чего умно».

Если мы выставляем два указательных пальца и трём их один о другой, это означает: эти два человека – хорошо спевшаяся парочка. А вот в Японии этот жест означает, что вы столкнулись с неразрешимой проблемой и рассказываете о ней собеседнику.

Значение жеста под названием «Кольцо» — соединение большого и указательного пальца в виде буквы «О» — в англоязычных странах воспринимается однозначно как одобряющий, положительный жест. «О’К», другими словами. Однако, как мы уже убедились, в разных культурах оно толкуется не одинаково — от восхищения до серьезного оскорбления.

Так во Франции такое колечко считается выражением негативным эмоций. Дескать, ты — абсолютный ноль.

В истории судопроизводства Германии даже имеется прецедент, связанный с этим, казалось бы, безобидным жестом. Некий водитель, мимоходом поприветствовал полицейского, показав ему из окна машины сомкнутые большой и указательный пальцы. Но полицейский, который оказался уроженцем Кипра, где этот жест используется для обозначения нетрадиционной ориентации мужчин, серьезно обиделся и подал в суд. Судья, основательно изучив соответствующую литературу и расспросив психологов, пришел к выводу, что в Германии приняты оба значения этого сигнала, а как его понимать — ваше личное дело. Водитель был оправдан.

Как видим, здороваться и прощаться в разных странах принято тоже по-разному. Во многих государствах при знакомстве принято первым делом называть фамилию. В Японии имя не используется, даже при неформальных встречах, зато необходимы ритуалом является церемонный поклон со сложенными на груди ладонями. Чем больше уважения вы выказываете собеседнику, тем ниже должны кланяться.

В Лапландии, приветствуя друг друга, люди трутся носами.

Европейцы, прощаясь, машут ладонью, поднимая ее вверх и шевеля пальцами. А вот среднестатистический американец воспримет этот жест как призыв «иди сюда». Говоря «до свидания», американцы держат ладонь горизонтально, лишь слегка ее приподнимая, как будто легонько похлопывают кого-то по голове или по плечу.

Мы, прощаясь, часто машем рукой из стороны в сторону. На латиноамериканцев это подействует, как приглашение «скорей иди сюда».

Бывают жесты и весьма экстравагантные. Например, в Тибете встречный прохожий покажет вам язык — не огорчайтесь. Это будет означать — «Я ничего не замышляю против тебя. Будь спокоен!». Но следовать его примеру, разгуливая по Европе, не стоит — не безопасно для кошелька, учитывая расходы на адвоката, а может и здоровья.

В Италии и Испании, если указательным пальцем левой руки оттянуть нижнее веко, это будет означать «Осторожно!».

В Индии зигзагообразное движение указательного пальца означает «Ты — лжец!».

Для того чтобы выразить знак восхищения, жители Испании, Мексики и Италии сложат три пальца, прижмут их к губам и воспроизведут звук поцелуя. Нам это может показаться слишком экспрессивным, а у них это в порядке вещей, словно дежурный кивок головой.

А жители Андаманских островов, затерявшихся в Индийском океане, на прощанье трогательно подносят ладонь знакомого к своим губам и тихонько дуют на нее.