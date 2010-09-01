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Ксения Образцова

Фотосессия кончится... в пыточной

4:07
Туризм » Путешествия

Что является обязательным атрибутом любой поездки за границу? Конечно же, фотоаппарат. Мы стараемся запечатлеть самые интересные уголки нового места, чтобы потом было чем похвастаться перед друзьями и коллегами. Но в некоторых странах фотографировать небезопасно.

Фото: Фото: AP

В этом убедился 43-летний Эндрю Барбер из Великобритании, который просидел 58 дней в иранской тюрьме за попытку снять… восход солнца. К несчастью путешественника, в объектив попали опоры и столбы возле атомной электростанции.

Барбером заинтересовались полицейские и потребовали, чтобы он продемонстрировал все снимки, сделанные на территории страны, среди которых оказалось множество зданий.

Стражи порядка посчитали, что Эндрю сделал фото по заданию неизвестного заказчика — иностранной спецслужбы — и обвинили его в шпионаже.

"Когда судья назвал меня шпионом, у меня подкосились ноги и меня начало шатать от шока", — рассказал горе-турист уже после освобождения.

Почти два месяца мужчина провел в застенках тегеранской тюрьмы Эвин, где содержатся политические заключенные, в том числе ожидающие смертной казни.

Барберу было отказано в доступе в британское посольство. После допроса ему надели повязку на глаза, а затем отправили в камеру и подвергли психологическому воздействию под названием "белая пытка", передает Служба Континентов.

"У меня не было никакой мебели, естественного освещения, только яркая флуоресцентная лампа, никогда не выключающаяся, даже когда вы пытаетесь заснуть. Меня выпускали из камеры на 10 минут в день в туалет. Я начал сходить с ума примерно на седьмой день. Было трудно оставаться здравомыслящим, потому что я не знал, сколько я еще здесь пробуду".

Чтобы не оказаться на месте Эндрю Барбера, перед поездкой в новую для вас страну нужно хорошо ознакомиться с ее нравами и обычаями. Конечно, в большинстве случаев места, где запрещено снимать, обозначены специальным значком. Так, безусловный запрет на фотографирование во всех странах лежит на военных объектах. В 2002 году в Греции 14 иностранных туристов приговорены к тюремному заключению за фотографирование военных самолетов. Но впросак можно попасть, снимая и, казалось бы, вполне безобидные вещи.

Например, в большинстве мусульманских стран запрещено фотографировать людей без их согласия. В ряде стран ограничения касаются только женщин. Например, в ОАЭ за снимок местной красавицы вас может ожидать очень серьезное наказание, даже если дама попала в кадр случайно. В Таиланде местный житель может пожаловаться, если вы решите снять его, не спросив разрешения. Аналогичная ситуация и в Китае: хотите сфотографировать человека — попросите на это разрешение.

В Тунисе и Египте подобных снимков тоже не любят, но относятся к ним несколько терпимее. А вот за съемку относятся президентского дворца в Тунисе, который, кстати, окружен традиционными объектами паломничества туристов и при определенном ракурсе попадает в кадр, вам спасибо не скажут. В Марокко нельзя фотографировать здания с государственным флагом, а он висит даже на оперном театре в Марракеше.

Отдельный разговор — религиозные объекты: в азиатских и мусульманских странах часто запрещают снимать внутри храмов и мечетей. В каждом конкретном случае это лучше заранее обговаривать. Например, в Малайзии строго-настрого запрещено фотографировать изображения Будды, а в Таиланде — пожалуйста, только если вам не вздумается забраться на статую.

Что касается Европы, то тут основная тема запрета — произведения искусства. Во многих музеях фотоаппараты под запретом, так что будьте внимательны.

Автор Ксения Образцова
Ксения Образцова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру *
Темы тунис туризм египет таиланд марокко туристы паломничество
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