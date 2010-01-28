Как провести отпуск в гордом одиночестве

Путешествие в одиночку - для общительных и бесстрашных

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Путешествие в одиночку - для общительных и бесстрашных

В последние пару лет возросло число людей, которые отправляются путешествовать в гордом одиночестве. Любопытно, что далеко не всегда они предпочитают благополучную и тихую Европу. Зачастую одиночки отправляются изучать дикую Африку и неспокойную Южную Америку. А в свое "оправдание" заявляют, что когда путешествуешь один, куда чаще знакомишься с новыми людьми.

Путешествие в одиночестве

Только в Британии за последние годы число людей, которые едут посмотреть новые места без друзей и родных, выросло на 5%. Виной тому стал пресловутый кризис. Многие предпочитают экономить на отдыхе или вовсе боятся брать отпуск, опасаясь, что лишаться рабочего места.

Вот и получается, что те, у кого положение на работе стабильней, а зарплата больше, отправляются отдыхать в гордом одиночестве. Правда, по словам, путешествующих соло, это только со стороны кажется, что ехать в отпуск одному безумно скучно, на самом деле одиночество толкает к общению, и в результате ты знакомишься с гораздо большим количеством новых людей, чем если бы отправился в поездку с приятелями.

Исследования показывают, что чаще всего в одиночку отдыхают мужчины в возрасте от 18 до 25 лет. Они составляют примерно половину всех путешествующих без друзей и родственников.

Стоит отметить, что одиночки очень часто едут не в спокойную Европу, чтобы любоваться, например, архитектурой Гауди или гулять по узким улочкам Праги, а стремятся в более дикие места — Южную Америку или Африку. Кроме того, часто выбор падает на Австралию и Японию.

Хорош для одиночек и Непал. Независимо от того, приехали ли вы сюда, чтобы:

взобраться на Эверест,

прогуляться по национальному парку Анапурна,

выпить пива в самой высокой пивоварне мира,

вас всегда будет окружать большая компания других путешественников. А самый густонаселенный из Гавайских островов Оаху подойдет и тем, кто хочет полностью расслабиться в окружении природы, и тем, кто стремится познакомиться с другими путешественниками со всего света.

Если вас вдруг прельстил такой отдых, надо помнить, что одному путешествовать может и интересней, но, безусловно, опасней, особенно, если вы женщина. Кроме того, такой отпуск обойдется несколько дороже. Одноместное размещение стоит на 30-70% дороже, чем заплатит каждый из двух постояльцев за double.

Отправляясь в одиночное "плавание", во-первых, не берите с собой много вещей, особенно, если собираетесь много путешествовать, а не жить все время в одном отеле. Например, средства гигиены можно купить на месте, да и одежду "на всякий случай" тоже брать не стоит.

Ни в коем случае не рвите все связи с миром. В идеале нужно договориться с родственниками или друзьями, в какое время вы будете выходить на связь, а также оставить им свой маршрут и не забыть указать телефоны местной полиции и российского консульства страны, в которую вы направляетесь. Ведь чем раньше начнут искать пропавшего туриста, тем больше шансов на успех.

Кроме того, неплохо было бы, чтобы дома у родных остались копии всех ваших основных документов:

паспорта,

страхового полиса,

билетов,

номера телефонов "горячей линии" банка, в котором оформлены пластиковые карты.

И помните: если вы путешествуете в одиночку, нужно быть очень разумным в тратах, даже если у вас оплачен трансфер и питание.

В поездке всякое может случится, а занять в чужой стране вам будет не у кого.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.