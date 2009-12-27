Объединенные Арабские Эмираты — синоним богатства и одновременно строгих исламских правил. И, если вы собрались посетить эту удивительную страну, помните, что это не только шикарный Дубай. Здесь есть много других замечательных мест, которые следует увидеть.
Абу-Даби Это столица ОАЭ и главный бизнес-центр. Это средоточие нефтяной индустрии с ультрасовременными небоскребами названо Манхэттеном Ближнего Востока. Черта, которая отличает Абу-Даби от любого другого крупного города мира и отражает его мусульманский характер — множество мечетей в самом городе и его окрестностях.
Бросаются в глаза и "зеленые" улицы. От обилия насаждений средняя температура в столице на один-полтора градуса ниже, чем в окружающей пустыне.
Набережная Corniche Road протяженностью около десяти километров превращена в самую большую парковую зону на Востоке. Здесь располагается немалая часть из 90 фонтанов столицы.
Несмотря на то, что Абу-Даби считается городом бизнесменов, а не туристов, здесь можно найти большое количество отелей, в том числе и самый шикарный в мире — The Emirates Palace.
Аль-Айн - еще один роскошный оазис в самом центре пустыни. Здесь вы найдете крупнейший в эмиратах:
Особенно стоит отметить гору Джебель Хафит, к вершине которой проложена современная автодорога-серпантин, где на высоте свыше одного километра расположены смотровые площадки. У подножия горы есть источники минеральной воды.
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Фуджейра - самый молодой эмират ОАЭ, который до 1953 года входил в состав Шарджа. Фуджейра расположен на берегу Оманского залива Индийского океана. Значительная часть его — это горы, подступающие к побережью почти вплотную.
Гордостью Фуджейры являются:
В то время, когда Дубай еще был захудалым портовым городком, Шарджа находился в центре развития туризма. Сейчас же этот курорт знаменит более всего своей законопослушностью.
Здесь не только запрещено употребление алкогольных напитков, но считается уголовным преступлением даже их наличие в багаже. Требования Корана на территории Шарджи соблюдаются по всей строгости. Это в полной мере распространяется и на иностранных туристов, из-за чего эмират не богат на ночную жизнь и развлечения в европейском стиле. Баров и прочих злачных заведений тут нет. В Шардже купаться в море можно только на территории частного пляжа отеля, а загорать топлесс и вовсе нельзя.
Рас Аль-Хайма - древнейший город ОАЭ. Являясь самым северным эмиратом государства, Рас Аль-Хайма располагает самыми плодородными землями, превратившими его в неподражаемый разноцветный оазис.
Наиболее интересными достопримечательностями, привлекающими внимание туристов, являются конические башни, использовавшиеся в былые времена для защиты эмирата от вражеских набегов. Знаменит он и природными горячими источниками, которые являются не менее притягательными для туристов, чем архитектурные красоты Рас Аль-Хайма.
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