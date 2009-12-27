Эмираты, которых вы ещё не видели

Золотой глобус 31. Объединенные Арабские Эмираты.

Эмираты, которых вы ещё не видели

Объединенные Арабские Эмираты — синоним богатства и одновременно строгих исламских правил. И, если вы собрались посетить эту удивительную страну, помните, что это не только шикарный Дубай. Здесь есть много других замечательных мест, которые следует увидеть.

Путешествие по ОАЭ

Абу-Даби Это столица ОАЭ и главный бизнес-центр. Это средоточие нефтяной индустрии с ультрасовременными небоскребами названо Манхэттеном Ближнего Востока. Черта, которая отличает Абу-Даби от любого другого крупного города мира и отражает его мусульманский характер — множество мечетей в самом городе и его окрестностях.

Бросаются в глаза и "зеленые" улицы. От обилия насаждений средняя температура в столице на один-полтора градуса ниже, чем в окружающей пустыне.

Набережная Corniche Road протяженностью около десяти километров превращена в самую большую парковую зону на Востоке. Здесь располагается немалая часть из 90 фонтанов столицы.

Несмотря на то, что Абу-Даби считается городом бизнесменов, а не туристов, здесь можно найти большое количество отелей, в том числе и самый шикарный в мире — The Emirates Palace.

Аль-Айн - еще один роскошный оазис в самом центре пустыни. Здесь вы найдете крупнейший в эмиратах:

зоопарк,

исторические музеи,

форты,

многочисленные парки,

сады,

зоны отдыха.

Особенно стоит отметить гору Джебель Хафит, к вершине которой проложена современная автодорога-серпантин, где на высоте свыше одного километра расположены смотровые площадки. У подножия горы есть источники минеральной воды.

Эмираты, которых вы ещё не видели

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Фуджейра - самый молодой эмират ОАЭ, который до 1953 года входил в состав Шарджа. Фуджейра расположен на берегу Оманского залива Индийского океана. Значительная часть его — это горы, подступающие к побережью почти вплотную.

Гордостью Фуджейры являются:

песчаные пляжи

гористые мысы,

живописные ущелья,

множество минеральных источников и зелени — благодаря чему эмират очень популярен среди туристов.

В то время, когда Дубай еще был захудалым портовым городком, Шарджа находился в центре развития туризма. Сейчас же этот курорт знаменит более всего своей законопослушностью.

Здесь не только запрещено употребление алкогольных напитков, но считается уголовным преступлением даже их наличие в багаже. Требования Корана на территории Шарджи соблюдаются по всей строгости. Это в полной мере распространяется и на иностранных туристов, из-за чего эмират не богат на ночную жизнь и развлечения в европейском стиле. Баров и прочих злачных заведений тут нет. В Шардже купаться в море можно только на территории частного пляжа отеля, а загорать топлесс и вовсе нельзя.

Рас Аль-Хайма - древнейший город ОАЭ. Являясь самым северным эмиратом государства, Рас Аль-Хайма располагает самыми плодородными землями, превратившими его в неподражаемый разноцветный оазис.

Наиболее интересными достопримечательностями, привлекающими внимание туристов, являются конические башни, использовавшиеся в былые времена для защиты эмирата от вражеских набегов. Знаменит он и природными горячими источниками, которые являются не менее притягательными для туристов, чем архитектурные красоты Рас Аль-Хайма.