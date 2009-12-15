Хайнань: дико по-настоящему!

Вас заводят в здание без кондиционеров. Температура воздуха — плюс 30, влажность — 85 процентов. "Зачем я здесь? Как я вообще выдержал десять с половиной часов полета?", — это первые мысли, которые приходят в голову, когда вы оказываетесь в аэропорту китайского города Санья. Но очень скоро у вас не остается возможности задавать подобные вопросы…

Китайцы — народ экономный. Они не считают целесообразным использовать кондиционеры, если можно просто открыть окно или дверь. Хотя воздух, поступающий снаружи, скорее душный, чем свежий, их это обстоятельство ничуть не смущает. Впрочем, жители острова Хайнань вовсе не навязывают свою точку зрения туристам. В номерах отелей кондиционеры присутствуют обязательно, и вы можете распоряжаться ими по своему усмотрению.

Отпуск в Китае

Кстати, все гостиницы региона Санья — сплошь четырех- и пятизвездочные, одна роскошнее другой. Контраст поражает, особенно сразу после аэропорта. Управляющие не устают расхваливать гостям свой необыкновенный сервис.

"К вашим услугам — персональный дворецкий и специалист по ароматерапии", — говорит директор одного отеля. "А мы пришлем к вам на виллу личного повара", — перебивает его "сосед". "Да знаете ли вы, что о наш берег каждый день разбиваются 17 300 волн, и вы можете в них купаться!" — завлекает хозяин третьей гостиницы.

Номера тоже поражают своей "люксовостью":

они просторны, как залы дворцов китайских императоров,

мягчайшая кровать занимает полкомнаты,

балкон выходит прямо на Тихий Океан.

В ресторанах во время обычного завтрака к вам подбегают сразу по три-четыре официанта, стараются угодить, постоянно интересуются, "все ли вкусно".

Природа и пляж

Но не за этим сверхкомфортом стоит летать на Хайнань. Здесь сохранилась, как пишут в туристических каталогах, "реальная тропическая экзотика". И отсутствие кондиционеров в аэропорту — ее часть, поэтому лучше просто принять этот факт как данность. Ведь местные живут именно так. Следующее приобщение к островной культуре вас ожидает на пляже. Он покрыт белоснежным "нехоженым" песком, в котором при желании есть шанс отыскать необычные ракушки. Зайдя в воду, вы начинаете понимать, почему океан назван Тихим.

"Его волны сильные, но добрые", — как сказал один лирик, побывавший на Хайнане.

Главные посетители пляжа — сами китайцы. Они редко далеко заплывают, в основном, любуются океанскими просторами, стоя по колено в воде. Чтобы проникнуться атмосферой, рекомендуем сделать то же самое.

По пляжу постоянно разгуливают местные торговцы в остроконечных соломенных шляпах и туниках. Продают:

свежевыловленный жемчуг,

кораллы,

а еще бетель.

Так называется плод, который разрезают пополам, густо посыпают толчеными ракушками и жуют. Эффект примерно равен легкому алкогольному опьянению. Во время употребления бетеля слюна окрашивается в кроваво-красный цвет, что нередко пугает неопытных туристов.

Кухня

Вообще, вся еда на Хайнане очень экзотическая. Даже в вышеописанных шикарных отелях вас будут кормить изысками национальной кулинарии:

полусырые ракушки и свежие креветки, которые надо обмакивать в специальный острый соус,

дольки папайи,

джекфрут,

а еще — гигантские пельмени со свининой и грибами (между прочим, китайцы уверены, что пельмени изобрели именно они).

Если вам надоест наслаждаться племенной жизнью, отправляйтесь на экскурсии. Например, в Центр буддизма Наньшань. Это уже более цивилизованное место: шикарный парк с многочисленными храмами и статуей богини Гуаньинь из чистого золота, всюду звучит национальная музыка и пахнет благовониями. Здесь же можно понаблюдать за жизнью религиозных китайцев.

Коренные жители

Другой вариант — этническая деревня народностей Ли и мяо. Это коренные жители острова, которые до сих пор остаются верными своим традициям. У них особый язык, который не понимают китайцы. Тела женщин разукрашены татуировками "для красоты", и если какая-нибудь девушка откажется от такой процедуры, ее попросту не возьмут замуж… Ли и мяо плетут разноцветные коврики, сумки и шарфы, которые с удовольствием покупают туристы.

Наконец, можно заглянуть в центр китайской медицины, сделать массаж ног или спины. Мастера великолепны, правда, сам кабинет больше напоминает поликлинику советского времени… Зато впечатление сильное!

Главное влияние на вас острова Хайнань вы почувствуете, уже вернувшись в Россию. Первое время будет тянуть назад. А еще, вполне вероятно, вам захочется изучать китайский язык или основы фэн-шуя… Автор этой статьи уже начал.

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